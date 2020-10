Boldt allontana la Roma: “Ho parlato solo con l’Amburgo. Rinnovo sulla strada giusta”. Restano in corsa Emenalo, Campos e Berta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Jonas Boldt parla a Sky Sport e ribadisce di non aver parlato con la Roma per il suo possibile approdo a Trigoria come direttore sportivo: “I colloqui che ho avuto finora sono con l’Amburgo“, le parole del tedesco.

Boldt poi commenta così la trattativa per il rinnovo del contratto con il suo attuale club: “Siamo sulla strada giusta e siamo costantemente in dialogo. Questo è quello che mi interessa. È fondamentale che tutti continueremo ad avere pazienza e lavoriamo per sviluppare ulteriormente questo progetto“.

Dichiarazioni che sembrano allontanare l’ipotesi Roma. In questi giorni sono stati accostati ai giallorossi soprattutto Michael Emenalo e Luis Campos, con Andrea Berta più staccato.

Fonte: Sky Sport