AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di venerdì 23 ottobre 2020:

Ore 11:15 – Gianluca Mancini avrebbe accusato un problema fisico e sarebbe indisponibile per Milan-Roma e per questo ieri Ibanez non avrebbe giocato ieri. Lo lascia intendere Tele Radio Stereo. Si attendono conferme.

Ore 10:45 – La Roma in estate aveva puntato fortissimo su Dusan Vlahovic arrivando a offrire addirittura 40 milioni complessivi per il giocatore tra prestito e riscatto. Ma la Fiorentina ha rispedito la proposta al mittente. Lo riporta oggi il quotidiano toscano La Nazione.

Ore 10:10 – Fonseca manda messaggi alla società dopo la partita di ieri: “Mancano giocatori”. Per gennaio chiede un attaccante e un terzino. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:20 – Dan Meis è in Italia e incontrerà a breve i Friedkin per parlare del progetto Stadio della Roma. Un segnale che sembra andare verso l’ok dei texani a Tor di Valle. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – La Roma vince in Europa League, ma su alcuni giornali c’è ancora spazio per un’accesa critica a Fonseca e alle seconde linee: “La squadra B è un fiasco”, “Prestazione che lascia molti dubbi”, “Il portoghese rischia ma poi la ribalta con i cambi“. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Seguiranno aggiornamenti…