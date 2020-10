Tegola Roma: Mancini positivo al Coronavirus, salterà il Milan. Difesa in emergenza

AS ROMA NEWS – Arriva la conferma di una notizia che circolava da qualche minuto dopo le allusioni arrivate da Tele Radio Stereo: Gianluca Mancini sarà indisponibile per i prossimi impegni della Roma.

Il difensore infatti è risultato positivo al Coronavirus e sarà quindi in isolamento per i prossimi giorni. Lo rende noto lo stesso calciatore con un post su Instagram: “Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo”.

Un bel problema per Paulo Fonseca, che lunedì sera per la sfida contro i rossoneri rischia di non poter contare nemmeno su Chris Smalling. Restano quindi a disposizione del mister solo Kumbulla e Ibanez, con Fazio che scalda i motori a meno che l’allenatore non decida di spostare Cristante nei tre centrali o decida per la difesa a quattro.

Redazione Giallorossi.net