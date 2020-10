“ON AIR!” – ROSSI: “Fonseca coraggioso, alla fine ha avuto ragione lui”, CORSI: “Sarebbe da mandare via subito”, BERSANI: “Qua i fatti non contano più”, PRUZZO: “Spero che Mayoral non sia quello visto ieri”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Ieri comincia la partita, leggiamo la formazione e in tanti abbiamo pensato: “Ma che cacchio di formazione è?”, perchè c’era chi era fuori ruolo, chi non giocava da mesi, chi non aveva mai debuttato con la Roma. In tanti avevamo pensato che il mister avesse esagerato, io in primis. Nove cambi sono tanti… Ma poi la Roma vince la partita e molti scoprono che con Dzeko e Mkhitaryan la Roma è tutta un’altra cosa…che cosa strana eh! La Roma alla fine porta a casa i tre punti e non sento dire che ha avuto ragione Fonseca, oggi avrei dovuto sentire dire che è stato coraggioso…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Fonseca regala il primo tempo? Ma che vuol dire, la partita dura novanta minuti. Ma che hanno dato i 3 punti allo Young Boys per l’1 a 0 del primo tempo? I tre punti li ha presi la Roma, che a fine partita ha vinto 2 a 1. Il campo sintetico per un giocatore che non ci gioca è come per il tennista passare dal cemento alla terra battuta…ma tanto questi incompetenti che fanno i giornalisti perchè il padre del padre avrà chiesto qualche favore a qualcuno per essere infilati dentro, si ritengono più importanti della Roma! E oggi ne paga la Roma, che oggi viene raccontata come se l’avesse rubata! E se oggi bocciamo Borja Mayoral, dovremmo bocciare anche Pedro che non l’ha strusciata mai! Ma perchè raccontate così la Roma? Perchè ogni volta che la Roma vince deve essere perchè c’è stato concesso qualcosa?…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Vittoria tranquilla. Fonseca speriamo che vada via al più presto, fa uno sbaglio clamoroso, questo spero che sia il grido di tutti i tifosi della Roma. Il turnover non è quello che fa lui, lui ne cambia tutti e fa una cosa che non si può vedere. E meno male che li Young Boys non ha un attaccante decente, perchè se prendevi due o tre gol non facevi più. Poi Dzeko ha fatto l’allenatore, ha detto a Fonseca: “Si sposti un attimo” e ha fatto entrare i giocatori. Perchè è stato lui che si è preso la Roma in braccio come al solito. Lui migliore in campo, Fonseca il peggiore. Questa è la sintesi, non c’è altro da aggiungere…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ma chi doveva valutare ieri Fonseca? Valutare Fazio, Jesus e Karsdorp? Non penso. Ieri doveva vincere e far riposare chi dovrà giocare col Milan, e quello è stato fatto. Poi la gente si innamora delle proprie idee e deve dire che non si fa così il turnover… Però intanto parti dal +3 dopo aver battuto la squadra più forte del girone. Ieri il Napoli con più titolari ha perso contro l’AZ Alkmaar che non aveva 13 giocatori! Fonseca ieri non doveva valutare i suoi giocatori, deve solo vincere la partita e far riposare i calciatori più importanti…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Ieri si deve partire dal risultato, la cosa più importante. Però la formazione del primo tempo è sbagliata, non è servita a valutare i calciatori. Ieri perfino Pedro sbaglia tutto. Niente di grave, però sinceramente la formazione non l’ho capita… La partita l’hai vinta, e su questo siamo d’accordo. Ma sul resto ho visto uno sgorbio nel primo tempo… A me sembrava che fosse un’occasione per vedere qualche seconda linea, e dopo la partita di ieri sembra che tutte le riserve della Roma sono pippe…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Tutti avvelenati con Fonseca oggi. Ho capito che qua il risultato non conta nulla, i fatti non contano. Tre punti dovevano arrivare e tre punti sono arrivati. Poi c’è tempo per analizzare le cose che non vanno… Tutto si può dire a Pellegrini, tranne che è una pippa. Chi lo dice non sa di calcio. Poi che il giocatore abbia dei limiti, soprattutto dal punto di vista della personalità, ma una cosa che non gli puoi dire è che è una pippa. Pellegrini non viene valutato con benevolenza, anzi da lui ci si aspetta molto di più. Però non si può sempre partire sempre da lui nell’analisi di ogni singola partita…”

Alessandro Paglia (Roma Radio): “Ci metterei la firma a tenere la media punti che sta facendo la Roma, sarebbe una media scudetto. Pioli passa come un santone, e Fonseca che ha fatto un pelino di meno non può passare come l’ultimo degli ultimi. Ieri hai vinto, però i giornali ti dicono “sì però…”. Guardate che gli “schifosi” undici della Roma hanno fatto un primo tempo senza prendere un tiro, incassano gol solo per un rigore che non c’era, e se Perez e Karsdorp non sbagliavano le occasioni avute chiudevano due a zero. Insomma, non mi sembra che sia poi così uno schifo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ieri l’avevamo detto, con quella formazione la Roma avrebbe avuto difficoltà, poi però Fonseca ha messo i big e l’ha ribaltata… Ma ragazzi, Fazio e Juan Jesus sono impresentabili, ma anche Peres e Karsdorp… Borja Mayoral? E’ stato buttato bella mischia con una squadra impresentabile, non può essere giudicato. Quelli lì hanno fatto giocare male anche Pedro… Se gira Dzeko è una Roma, se non gira è un’altra Roma, sempre…”

Roberto Renga (Radio Radio): “La formazione vista nel primo tempo? Non ci credevo, pensavo che fosse uno scherzo… Non riesco a capire perchè questo turnover. Certo, è andata bene, ma non si mettono tutte le riserve insieme, il turnover non si fa così… Borja Mayoral? Ma ha giocato con quella squadra, non gli hanno dato un pallone buono. Mettetelo nella Roma titolare e poi vediamo… Io avrei fatto come Pioli, metti la squadra titolare all’inizio, vai due a zero, e poi la gestisci. Il turnover si fa cambiando tre giocatori, altrimenti giocano tutti male, è una regola precisa, non l’ho inventata io…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Borja Mayoral non ha toccato una palla, ogni volta che gli arrivava, la passava agli avversari… Io mi riservo una valutazione definitiva, però ragazzi spero che non sia quello visto ieri sera…La formazione iniziale una roba che nemmeno nostra mamma avrebbe messo. Inguardabile. Poi con i cambi è cambiata la musica…”

