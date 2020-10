YOUNG BOYS-ROMA 1-2, Leggo: “La squadra B è un fiasco”. La Repubblica: “Fonseca rischia, ma la spunta coi cambi”. Gazzetta: “Prestazione che lascia molti dubbi”

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca vince anche la prima in Europa League. Ed è una vittoria pesante, perchè ottenuta in trasferta e contro lo Young Boys, squadra che, sulla carta, doveva rappresentare la prima insidia del girone. I giallorossi mettono subito un bel mattone sul passaggio del turno grazie alle reti di Peres e Kumbulla.

“Ma la squadra B è stata un fiasco, e lo hanno visto anche i Friedkin in tribuna“, tuona l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani). “Avete presente quando nelle sfide al campetto entravano i più grandi a ribaltare l’esito della partitella? L’effetto visto ieri allo Stade de Suisse è lo stesso. La Roma dei titolari, infatti, corre in soccorso della formazione ultrasperimentale scelta da Fonseca e ribaltata dallo stesso tecnico quando il rischio stava diventando troppo grande contro i modesti Young Boys nel primo turno di Europa League“, scrive il giornale, che aggiunge: “Restano, però, pure le ombre su una rosa formata da troppi esuberi mal digeriti e quindi corta per giocarsi fino in fondo tre competizioni”.

Leggermente meno severo, ma ugualmente negativo, il giudizio della Gazzetta dello Sport (G.B. Olivero) che sottolinea come quello di Fonseca non sia stato un turnover, ma l’idea di “presentare una squadra quasi completamente diversa da quella schierata domenica in campionato contro il Benevento: non rotazione ma rivoluzione, insomma, con esiti facilmente prevedibili“.

Insomma, a parte i tre punti, sembra esserci stato poco di buono nella Roma 2: “La prestazione lascia molti dubbi e soprattutto non è servita a far migliorare la condizione di quei giocatori che poi saranno utili nel corso della stagione quando il tecnico ricorrerà a un normale turnover. In un primo tempo come quello di ieri, infatti, si corre a vuoto, si toccano pochi palloni e difficilmente si provano buone sensazioni“.

Per La Repubblica (F. Ferrazza) Fonseca ha rischiato molto con tutti quei cambi, ma alla fine l’ha comunque spuntata con i cambi. I senatori dunque fanno ancora una volta la differenza. Per il Corriere dello Sport è comunque “buona la seconda” di Fonseca, che nonostante la rivoluzione effettuata sbanca il difficile campo degli svizzeri.

Fonti: Leggo – Gazzetta dello Sport – La Repubblica – Corriere dello Sport