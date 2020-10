Fonseca insiste, messaggio ai Friedkin: “Mancano i giocatori”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Fonseca continua a mandare segnali in direzione della nuova proprietà in vista del mercato di gennaio. Al tecnico servono rinforzi, e spera di ottenerli nella sessione invernale.

“Se ne cambio altri nove col Milan? La verità è che a Roma abbiamo una difficoltà, non abbiamo molti giocatori“, le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso che dunque lamenta la mancanza di ricambi all’altezza.

A gennaio Fonseca spera di avere un terzino e un rinforzo in attacco al posto del partente Justin Kluivert: Stephan El Shaarawy può essere la soluzione giusta, mentre per le corsie esterne l’ideale sarebbe individuare un terzino capace di giocare su entrambe le fasce.