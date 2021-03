Fonseca costretto a cambiare: riecco Fazio e la difesa a quattro

NOTIZIE ROMA CALCIO – L’emergenza totale in difesa costringe Paulo Fonseca a cambiare di nuovo la Roma in vista del Sassuolo. Kumbulla è out probabilmente fino a fine stagione, Ibanez è indisponibile per squalifica, mentre i recuperi di Smalling e Cristante procedono a rilento.

Considerato l’impegno (decisivo) di Europa League contro l’Ajax, a Sassuolo l’allenatore giallorosso potrebbe decidere di non rischiare nessuno degli acciaccati e puntare tutto su Fazio, l’ultimo difensore rimasto, dato che Juan Jesus è appena rientrato a disposizione dopo un lungo stop causato dal Covid.

L’altro centrale a disposizione è Gianluca Mancini, ultimo appiglio per Fonseca. Che a questo punto potrebbe anche considerare un ritorno alla difesa a quattro per la gara di Sassuolo: a quel punto la linea difensiva sarebbe formata da Karsdorp a destra, Mancini e Fazio centrali, con Spinazzola a sinistra. L’altra soluzione sarebbe quella di riportare il terzino ex Juve sulla linea dei centrali, mantenendo la difesa a tre.

