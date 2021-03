Via alla lunga staffetta: Dzeko per l’Ajax, a Sassuolo gioca Mayoral. E Fonseca si aggrappa a Pedro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La lunga staffetta tra Dzeko e Mayoral sta per cominciare, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). Fonseca sarà chiamato ad una gestione molto attenta delle punte, con i due centravanti che si divideranno i prossimi match di campionato e Coppa.

Al momento la sfida di Europa League contro l’Ajax è quella che attira di più l’attenzione, e così la staffetta dovrebbe articolarsi in questa maniera: Borja Mayoral dovrebbe giocare con Sassuolo (3 aprile), Bologna (11) e Torino (18), mentre al bosniaco dovrebbe toccare l’andata con l’Ajax (8 aprile), il ritorno all’Olimpico (15) e il match infrasettimanale con l’Atalanta (22). Insomma, i weekend toccano a Mayoral e in mezzo alla settimana invece a Dzeko.

Ma Fonseca si aggrapperà anche a Pedro in attacco, scrive oggi Il Messaggero (S. Carina). La Roma ha bisogno di recuperarlo, soprattutto in vista del doppio confronto con l’Ajax dove l’esperienza dell’ex Chelsea potrebbe fare la differenza. Senza Mkhitaryan in Olanda e con le speranze di avere l’armeno al ritorno appese ad un filo, ritrovare il Pedro d’inizio stagione diventa fondamentale.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero