AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di martedì 30 marzo 2021:

Ore 13:40 – Non ci sono novità rilevanti da Trigoria: Smalling prosegue lavoro individuale, così come Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo. Solo terapie per Cristante e Kumbulla.

Ore 12:50 – La data del ritorno in campo di Zaniolo potrebbe slittare: il suo rientro era inizialmente fissato per il 10 aprile, giorno del match Roma-Fiorentina della Primavera, ma ora appare molto difficile. Rischioso farlo giocare il 19 aprile nel derby dei giovani contro la Lazio. A quel punto Zaniolo potrebbe direttamente essere convocato con la Roma dei grandi a fine aprile o i primi di maggio. (Corriere dello Sport)

Ore 10:00 – Corsa a due per la porta: Pierluigi Gollini o Juan Musso, la Roma sceglierà il suo nuovo estremo difensore in serie A. (Il Romanista)

Ore 9:45 – Juan Jesus è tornato negativo al Coronavirus: una buona notizia per Fonseca vista l’emergenza in difesa. “Ora posso finalmente tornare a fare quello che amo”, il commento del difensore sui social.

Ore 9:45 – Rivoluzione tecnica in casa Roma: via i due allenatori Fonseca e Alberto De Rossi. Per la squadra dei grandi sceglierà Pinto supportato dall’algoritmo, mentre per i giovani la scelta sarà interamente “umana“. (La Repubblica)

Ore 9:30 – Friedkin accelera per il nuovo stadio, che dovrebbe sorgere nel 2026. Corsa a tre per l’area su cui sorgerà l’impianto: sarà comunale e non privata. In lizza Pietralata, Eur e Togliatti-Collatina. Fuori dai giochi Flaminio, Tor Vergata, Ostiense e Fiumicino. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – Fonseca nei guai: perde Kumbulla fino al termine della stagione, e Mkhitaryan rischia di saltare anche la gara di ritorno contro l’Ajax. (Il Messaggero)

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…