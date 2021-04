FONSECA: “Cristante giocherà, Veretout convocato. La squadra non crede più alla Champions? E’ totalmente l’opposto”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca torna a parlare in conferenza stampa dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. L’allenatore giallorosso risponde alle domande dei giornalisti di tv, carta stampata e radio sulla partita di domani, Sassuolo-Roma. Ecco le sue dichiarazioni:

Sky Sport: “Sassuolo-Roma con diversi infortunati e squalificati: come stanno Smalling e Cristante? Chiederà a Spinazzola di arretrare? Come sta Veretout?”

“Smalling sta meglio ma non è pronto. Cristante è pronto e giocherà domani. Può essere una possibilità utilizzare Spinazzola o Karsdorp nella difesa a tre, è una possibilità forte. Veretout sta molto meglio, ha fatto lavoro individuale, oggi è in gruppo e sarà convocato. Ma penso che la prossima settimana sarà al 100%”.

Gazzetta dello Sport: “Ha visto l’El Shaharawy che si aspettava?”

“E’ arrivato dopo, nelle ultime partite lo abbiamo visto molto bene. Sta crescendo, ha bisogno di giocare per essere l’El Shaarawy che conosciamo”.

Corriere dello Sport: “La Roma privilegerà l’Europa League rispetto al campionato?”

“Pensiamo solo alla partita di domani, è quella la nostra priorità. Poi penseremo all’Ajax”.

Il Romanista: “E’ ipotizzabile l’alternanza Dzeko-Mayoral tra campionato e coppa?”

“No, ho scelto solo chi giocherà domani. Poi vedremo con l’Ajax”.

Il Tempo: “E’ stato scritto che la squadra non crede più nella qualificazione in Champions. E’ così?”

“Totalmente l’opposto. Ci sono ancora 30 punti a disposizione”.

Ansa: “Aveva detto che Smalling sarebbe tornato in gruppo durante la sosta. C’è stata una ricaduta? Ha avuto bisogno di particolari trattamenti?”

“Smalling sta molto meglio, è questo l’importante. Ma servirà più tempo per farlo tornare al 100%, e non vogliamo correre rischi”.

Rete Sport: “Cristante ha svolto solo terapie, per evitare la pubalgia c’è il rischio che possa chiudere qui la sua stagione?”

“No no, sta bene, non rischia e penso che giocherà fino al termine della stagione senza problemi”.

Tele Radio Stereo: “Esiste ancora un ballottaggio in porta?”

“No. Come le altre situazioni, domani ho scelto Pau Lopez e poi vedremo contro l’Ajax”.

Centro Suono Sport: “Cosa accomuna Ajax e Sassuolo? Preferisce affrontare squadre che giocano a viso aperto?”

“Sono due squadre che vogliono avere sempre l’iniziativa, ma sono squadre diverse per come attaccano. Io preferisco giocare contro questo tipo di squadre, ma poi dipende sempre da noi”.

Roma Radio: “Come sta Mkhitaryan?”

“Sta molto meglio, vediamo la prossima settimana”.

Roma TV: “Che partita si aspetta domani?”

“Una partita difficile, loro voglio sempre la palla, è sempre dura contro di loro. Dobbiamo stare al 100% se vogliamo vincere, e ho sentito la squadra motivata e pronta a fare una buona partita domani”.

