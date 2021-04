SASSUOLO-ROMA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – La presenza di Cristante dal primo minuto nella formazione di domani cambia qualcosa nel probabile schieramento che sarà scelto da Fonseca per affrontare il Sassuolo. A restare fuori a sorpresa potrebbe essere Federico Fazio, con Spinazzola arretrato in difesa.

In questo caso gli esterni sarebbero Karsdorp e Bruno Peres, a meno che Fonseca non decida di rilanciare Calafiori dal primo minuto. A centrocampo Pellegrini affiancherà Diawara vista la mancanza di Villar per squalifica: Veretout, non al 100%, partirà dalla panchina.

In attacco out Mkhitaryan, toccherà di nuovo a Pedro, mentre Carles Perez potrebbe avere ancora spazio a discapito di El Shaarawy. Al centro favorito Borja Mayoral, con Dzeko tenuto in caldo per la partita di coppa contro l’Ajax di giovedì prossimo.

Queste dunque le probabili formazioni di Sassuolo-Roma, gara che si giocherà sabato 3 aprile al Mapei Stadium, fischio d’inizio ore 15 e diretta tv su Sky Sport:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio, Obiang, Lopez, Traore, Djuricic, Boga, Raspadori.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, Spinazzola, Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Bruno Peres, Carles Perez, Pedro, Borja Mayoral.

Giallorossi.net – G. Pinoli