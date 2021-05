FONSECA: “Darboe è pronto per la Roma, ma deciderà Mourinho. A Reynolds serve tempo. Rifarei quel secondo tempo di Manchester”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca commenta la prova della sua squadra al termine di Roma-Crotone di domenica 9 maggio. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Quando la Roma giocherà con la stessa intensità per tutti i novanta minuti farà il salto di qualità?

“Difficile mantenere la stessa intensità per tutti i novanta minuti, ma abbiamo fatto una partita sera, creando tanto. C’era qualche giocatore stanco”.

Oggi c’erano tanti giovani, alcuni più pronti come Darboe, altri più indietro come Reynolds. E’ d’accordo?

“Sì. Darboe è in ottimo momento. Reynolds arriva da un calcio completamente diverso, oggi ha giocato da terzino sinistro. Ha qualità ma ha bisogno di tempo, è un giovane”.

Tornando indietro farebbe lo stesso secondo tempo di Manchester?

“Sì, anche perchè la squadra aveva fatto un buon primo tempo, e non c’erano ragioni per cambiare. Abbiamo iniziato a prendere gol in transizione, ma penso che la strategia fosse corretta”.

Con Mourinho vi siete sentiti?

“Sì, lui è stato molto onesto e molto corretto con me. Abbiamo parlato, siamo tutti e due portoghesi. Ho un buon rapporto con lui”.

Magari proverai a batterlo in Italia con un’altra squadra?

“Vediamo (ride, ndr). Ora non posso dire niente…”

PAULO FONSECA A ROMA TV

Ha avuto delle risposte dai presenti?

“Sì, i ragazzi hanno giocato bene. Eravamo senza molti calciatori, ma sono soddisfatto delle prestazioni viste oggi”:

I ragazzi della Primavera l’hanno convinta?

“Sì, i ragazzi hanno giocato bene. Devo dire che De Rossi ha fatto un ottimo lavoro, nonostante le assenze pesanti i Primavera mi sono piaciuti”.

La squadra ha interpretato bene la gara di oggi.

“Si era importante vincere, abbiamo creato tanto anche nel primo tempo seppur i gol sono arrivati tutti nel secondo tempo. Penso che sia stata una buona partita”.

Darboe è pronto per la prima squadra?

“Ciò che sta dimostrando mi fa pensare di sì, ha coraggio e voglia di tenere sempre il pallone. Mi è piaciuto molto, se è pronto sarà decisione di Mourinho ma io penso di sì”.

Tanti infortunati, spera di recuperare qualcuno per l’Inter?

“Vediamo quello che possiamo recuperare per mercoledì e giocheremo con chi sarà disponibile”.