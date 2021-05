ROMA-CROTONE 5-0, i voti dei quotidiani: Pellegrini illumina, Mayoral è un cecchino. Reynolds, altra delusione

NOTIZIE ROMA CALCIO – Queste le pagelle di Roma-Crotone dei principali quotidiani oggi in edicola. I migliori in campo sono i tre attaccanti andati ieri in gol, con Pellegrini leggermente sopra a tutti.

Bene Karsdorp e il giovane Darboe, mentre non convince la prestazione del giovane Reynolds, insufficiente per tutti i quotidiani. Questi i voti dei giornali:

IL TEMPO (A. Austini) – Fuzato 6,5; Karsdorp 6,5, Kumbulla 6, Ibanez 6 (1’ st Jesus 6), Reynolds 5 (14’ st Santon 6,5); Cristante 6 (34’ st Zalewski sv), Darboe 6 (34’ st Bove sv); Pedro 6 (22’ st Pastore 6,5), Pellegrini 7, Mkhitaryan 7; Mayoral 7. All. Fonseca 6,5

IL MESSAGGERO (A. Angeloni) – Fuzato 6; Karsdorp 7, Kumbulla 6, Ibanez 6 (1’ st Jesus 6), Reynolds 5 (14’ st Santon 6,5); Cristante 6,5 (34’ st Zalewski sv), Darboe 6,5 (34’ st Bove sv); Pedro 6 (22’ st Pastore 6,5), Pellegrini 8, Mkhitaryan 7; Mayoral 7,5. All. Fonseca 7

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. Cecchini) – Fuzato 6; Karsdorp 6,5, Kumbulla 6, Ibanez 6 (1’ st Jesus 5,5), Reynolds 5 (14’ st Santon 6,5); Cristante 6,5 (34’ st Zalewski sv), Darboe 6,5 (34’ st Bove sv); Pedro 6,5 (22’ st Pastore 6), Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 7; Mayoral 7. All. Fonseca 7

IL CORRIERE DELLO SPORT (R. Maida) – Fuzato 6,5; Karsdorp 6,5, Kumbulla 6,5, Ibanez 6 (1’ st Jesus 6,5), Reynolds 5,5 (14’ st Santon 6); Cristante 6,5 (34’ st Zalewski sv), Darboe 6,5 (34’ st Bove sv); Pedro 6,5 (22’ st Pastore 6,5), Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 7; Mayoral 7,5. All. Fonseca 7.

LEGGO (F. Balzani) – Fuzato 6,5; Karsdorp 6,5, Kumbulla 6, Ibanez 6 (1’ st Jesus 6), Reynolds 5 (14’ st Santon 6); Cristante 6 (34’ st Zalewski sv), Darboe 6,5 (34’ st Bove sv); Pedro 6 (22’ st Pastore 6), Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 7,5; Mayoral 7. All. Fonseca 7.

TUTTOSPORT (S. Carina) – Fuzato 6; Karsdorp 6,5, Kumbulla 6, Ibanez 6 (1’ st Jesus 6), Reynolds 6 (14’ st Santon 6); Cristante 6 (34’ st Zalewski sv), Darboe 6,5 (34’ st Bove sv); Pedro 6 (22’ st Pastore 6), Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 7; Mayoral 7. All. Fonseca 7.

IL CORRIERE DELLA SERA (L. Valdiserri) – Fuzato 6; Karsdorp 6,5, Kumbulla 6, Ibanez 6 (1’ st Jesus 6), Reynolds 5 (14’ st Santon 6,5); Cristante 6,5 (34’ st Zalewski sv), Darboe 6,5 (34’ st Bove sv); Pedro 6 (22’ st Pastore 6,5), Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 7; Mayoral 7. All. Fonseca 7.

LA REPUBBLICA – Fuzato 6; Karsdorp 7, Kumbulla 6, Ibanez 5,5 (1’ st Jesus 5,5), Reynolds 5 (14’ st Santon 6); Cristante 6 (34’ st Zalewski sv), Darboe 6,5 (34’ st Bove sv); Pedro 5,5 (22’ st Pastore 6), Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 6; Mayoral 6. All. Fonseca 6,5.