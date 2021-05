FONSECA: “Dedico la vittoria del derby ai tifosi. Darboe ha cambiato la squadra. Ho sempre messo la Roma davanti a tutto”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca commenta la prestazione della sua squadra al termine del derby Roma-Lazio. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A DAZN

Che emozioni ha dopo questa partita?

“Ovviamente sono soddisfatto perché abbiamo il derby, lo dedichiamo ai tifosi che ci sono sempre stati vicino. Siamo molto soddisfatti, dedichiamo loro la vittoria”.

Non avete concesso spazio alla Lazio, era questo il piano?

“Abbiamo preparato bene la partita con il poco tempo avuto, non abbiamo lasciato fare alla Lazio il loro gioco, penso che abbiamo fatto molto bene offensivamente soprattutto nella ripresa”.

Perché hai cambiato modulo?

“Ho iniziato contro il Manchester al ritorno perché volevo rischiare di più, non c’era motivo per cambiare dopo quello che avevamo fatto. Siamo migliorati con Darboe, la squadra è cambiata molto. Gioca sempre con coraggio, passa verticalmente ed è stato molto importante vedere la crescita della squadra con Darboe. Devo essere onesto, ha grande coraggio”.

Avete avuto equilibrio?

“Con un uomo in più a centrocampo ci siamo sentiti più confortati, la squadra è stata molto concentrata, non abbiamo sbagliato. Non è tempo di pensare al passato, abbiamo vinto il derby e siamo felici per i tifosi”.

Darboe?

“Stiamo vedendo quello che sta facendo, non è facile trovare un ragazzo di questa età con questo coraggio e questa aggressività, serenità. La Roma ha un giocatore per il futuro, non ho dubbi su questo”.

Si è sentito con Mourinho?

“Negli ultimi giorni no, ma se ha bisogno di qualche consiglio in più ci sono”.

Futuro?

“Il calcio italiano mi piace, ma non lo so adesso”.

Qual è stata la difficoltà maggiore che ha incontrato?

“Le squadre che marcano uomo a uomo, ne ho parlato con altri tecnici internazionali e mi hanno confermato che è una cosa che esiste solo qui, questo ci obbliga a cambiare le nostre intenzioni”.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Derby dominato, come ha fatto a limitare la Lazio?

“Principalmente avendo una squadra compatta che chiudesse gli spazi e che non lasciasse alla Lazio di uscire in contropiede. Abbiamo preparato bene la partita e abbiamo fatto una partita quasi perfetta difensivamente”.

Abbiamo visto una squadra con grande spirito di sacrificio. Perchè tutto questo non é accaduto prima?

“È difficile da spiegare, oggi abbiamo avuto una concentrazione grande che é mancata in altre partite. Oggi non ci siamo creati problemi da soli come in altre occasioni”.

Le viene un po’ di rabbia?

Noi vogliamo sempre essere così ma a volte non è facile controllare le emozioni, in molte partite è stato un problema di emozioni della squadra che hanno portato agli errori.

Mi è piaciuto tantissimo Darboe, è un regalo che lascia a Mourinho?

Io devo essere onesto e fare i complimenti a un giovane che ha questo coraggio. La squadra è cambiata molto da quando c’è Darboe, non è facile trovare un giocare con questo coraggio e questa serenità giocando sempre in verticale, quasi tutte le nostre uscite iniziano da lui. È un ragazzo per il futuro della Roma

Perché ha ripristinato la difesa a 4?

Dopo la prima partita di Manchester ho pensato che era tempo di rischiare di più e ho cambiato mettendo più uomini a metà campo e la squadra ha poi giocato bene le partite successive. Con Darboe abbiamo trovato un grande equilibrio per la squadra

Cosa c’è nel suo futuro? Le vacanze?

Adesso si, magari vacanze in Italia

Magari allenerà ancora in Italia..

Vediamo, non lo so che può succedere. Adesso c’è una partita che dobbiamo vincere ma anche io ho bisogno di una vacanza perché questi due anni sono stati veramente difficile

Pensa di esser entrato un po’ di più nel cuore dei tifosi della Roma dopo oggi?

Io ho sentito sempre che ho la simpatia e il cuore dei tifosi. Oggi é stato importante vincere per i tifosi che sono sempre stati con me, nonostante tutte le difficoltà li ho sempre sentiti vicini, non ho mai avuto una persona che girando per Roma mi ha detto cose antipatiche. I tifosi della Roma sono un grande valore di questa città e di questo club.

Cosa è stato difficile qui in Italia?

Sono state tante cose difficili per dirne una. Tatticamente qui il calcio è esigente, queste squadre che gioca o uomo contro uomo non si vedono in altri campionati. La pressione di essere un allenatore di una squadra come la Roma ma io ho provato ad essere sempre equilibrato e ho imparato molto.

PAULO FONSECA A ROMA TV

Ci voleva questa vittoria. C’è rammarico?

“È stato molto importante vincere principalmente per i nostri tifosi che meritavano questa vittoria. Penso che è sempre importante vincere questo tipo di partite, volevamo dare questa allegria ai tifosi, i giocatori hanno fatto molto bene”.

Sulle sensazioni.

“A volte non si valorizzano le cose positive, è stato un piacere allenare e lavorare a Roma, è stato un piacere vivere questo club con la simpatia dei tifosi. Non potrò dimenticare questo, è stato un orgoglio essere l’allenatore della Roma”.

Sui valori.

“Io credo molto nell’onestà e nel rispetto, la Roma può non vincere ma io in questi due anni sono sicuro di essere arrivato a casa ed aver messo la Roma al primo posto. Per questo dormo tranquillo, ci sono dei valori che sono più importanti dei valori sportivi. I risultati rimangono ma è più importante il rispetto per tutti, questa è stata una mia preoccupazione”.

La cosa più bella che si porta via da Roma?

“Tante cose, mai ho visto così tanta passione per una squadra come a Roma, magari a volte anche in modo non sempre equilibrato. Questa è la grande forza della Roma, dopo mi è piaciuto tanto vivere qui a Roma in questa città e lavorare nel club. Sono sempre stato rispettato e appoggiato, ci sono tante cose positive che ho avuto qui e rimarranno sempre nel mio cuore”.