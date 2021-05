DZEKO: “Abbiamo vinto per i tifosi e per Fonseca. Mourinho? Non potevano scegliere allenatore migliore”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Edin Dzeko parla a DAZN al termine di Roma-Lazio. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

La vittoria cambia la stagione?

“Sapevamo tutti noi che non è stata una delle migliori stagioni, ma il derby è sempre il derby. Avevamo perso all’andata, volevamo fare di tutto per finire bene. Adesso manca un’altra partita”.

Avete un po’ di rammarico per gli scontri diretti in generale?

“Non mi piace guardare troppo indietro, ci sarà sempre rammarico. Il derby è una partita importante, siamo stati una squadra vera. Abbiamo sofferto ma vinto meritatamente”.

Fonseca?

“Il mister ci ha detto che questa sarebbe stata l’ultima partita in casa per lui e se potevamo regalargli la vittoria. Abbiamo vinto per lui e per i tifosi, anche per la società che guarda avanti”.

Mourinho porterà entusiasmo?

“Ha già portato molto a livello di entusiasmo. Roma è una piazza difficile e non potevamo prendere tecnico migliore”.

Il tuo futuro?

“Non pensavo al futuro durante la partita, come ho detto prima volevamo vincere e lo abbiamo fatto con tanta sofferenza. Ci portiamo questi tre punti e questa gioia per una settimana tranquilla. Penso solo al presente”.