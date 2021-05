ROMA-LAZIO 2-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma regala una piccola gioia ai tifosi vincendo il derby per due a zero. Dzeko trascina i giallorossi alla vittoria, e dopo la rete di Mkhitaryan ci pensa il subentrante Pedro a chiudere la sfida contro la Lazio. Bravi Fuzato e Darboe.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Fuzato 7 – Nel primo tempo è decisivo con una bella parata su Luis Alberto. Nel secondo salva su Immobile, che però era in fuorigioco. Bravo.

Karsdorp 6,5 – Prezioso in un paio di chiusure difensive che salvano la retroguardia. Preciso nei disimpegni, anche nello stretto.

Mancini 6,5 – Si occupa di Immobile e Muriqi, e lo fa con attenzione e massima concentrazione.

Ibanez 5,5 – Altra serata storta, con qualche amnesia di troppo e l’infortunio che arriva puntale alla mezzora. Dal 37′ Kumbulla 6,5 – Decisamente più solido e attento del suo collega di reparto.

Bruno Peres 6 – Il giallo rimediato troppo presto lo condiziona nel duello con Lazzari. Ma regge botta. Dal 46′ Santon 6,5 – Gioca con l’atteggiamento e la giusta attenzione, annullando Lazzari.

Cristante 6,5 – Dà sostanza alla mediana, sdoppiandosi tra centrocampo e difesa. Nel secondo tempo sfiora il gol con un bell’inserimento.

Darboe 7 – Gioca una super derby con personalità e lucidità. Non era facile, vista la complessità della sfida. Da promuovere in vista della prossima stagione.

Mkhitaryan 6,5 – Nel primo tempo non si vede praticamente mai, ma appare al momento giusto, quando dà la zampata vincente per il vantaggio giallorosso. Meglio nella ripresa, come tutta la squadra.

Pellegrini 6,5 – Primo tempo opaco, cresce molto nella ripresa quando lavora tanto per la squadra, dando una grossa mano anche al centrocampo. Dal 72′ Villar sv.

El Shaarawy 6 – Non è in una condizione particolarmente brillante, e si vede. Non azzecca mai l’uno contro uno, ma mette il piede sull’azione del gol di Mkhitaryan. Apprezzabile il sacrificio in copertura. Dal 72′ Pedro 7 – Si vede che stasera poteva fare male alla Lazio, e lui lo ha fatto con un gran gol che chiude il derby.

Dzeko 7,5 – Regge da solo il reparto avanzato. Lotta e sforna assist. Scherza Acerbi e dona a Mkhitaryan un pallone da spingere in rete. Nella ripresa fa espellere il difensore laziale, e sfiora il gol con un bel sinistro. Fonseca lo toglie a pochi minuti dalla fine, e la squadra gli riserva una giusta standing ovation. Dall’88’ Mayoral sv.

PAULO FONSECA 7 – Finalmente! Prima di salutare, il portoghese riesce a sfatare il tabù degli scontri diretti, battendo una squadra che la precede in classifica, e vincendo il suo primo derby da allenatore della Roma. Una piccola ma significativa soddisfazione per lui, e uno zuccherino ai tifosi giallorossi.

Giallorossi.net – A. Fiorini