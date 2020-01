FONSECA: “La differenza l’ha fatta la qualità. Spero arrivino due rinforzi, ne abbiamo bisogno. Diawara? Sono molto preoccupato”

JUVENTUS ROMA DICHIARAZIONI FINE PARTITA – Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di Coppa Italia che si è appena giocato all’Allianz Stadium contro la Juventus. Ecco le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A RAI SPORT

Perché si è visto il coraggio solo nella ripresa?

La prima volta che loro sono arrivati in porta hanno fatto gol e anche nella seconda.

Come ha inciso l’assenza di Dzeko?

Sappiamo che Dzeko è un giocatore molto importante per noi, ma il problema non è stato solo Kalinic. Tutti gli attaccanti hanno fatto una partita che potremmo fare molto meglio.

Oggi si è fermato Diawara. Quanto è preoccupato?

Sono molto preoccupato. Vediamo cos’ha Diawara, ma non abbiamo molti giocatori in questo momento. Speriamo che la situazione non sia grave e che possa giocare la prossima partita.

Da cosa dipendono le amnesie sui gol?

Loro hanno fatto i gol in contropiede. Questi giocatori come Ronaldo non sbagliano.

Cosa vi siete detti con Ronaldo?

Non voglio parlare di quello che ci siamo detti, ma ha parlato bene della nostra squadra.

La differenza l’hanno fatta gli attaccanti, ma non tanto per i gol. Higuain rincorreva i vostri calciatori. Non vedo la rabbia per aiutare la squadra…

E’ vero. Penso che tutti e tre gli attaccanti della Roma devono lavorare più difensivamente. Oggi specie nel primo tempo non lo hanno fatto. Non mi piace questo atteggiamento. E’ vero che Kluivert, Under e Kalinic devono lavorare di più difensivamente.

Alla vigilia aveva detto che sarebbe stato importante non ripetere gli errori della partita a Roma. Come pensa di rimediare per il derby?

Sono due partite diverse. La Lazio non gioca così. Dobbiamo lavorare per il momento dove perdiamo palla perché abbiamo preso gol in contropiede. E’ l’aspetto su cui lavorare.

Linea difensiva ferma nel terzo gol…

Loro hanno fatto bene, questione di centimetri. Difendiamo così e loro hanno avuto merito in questa situazione.

Si aspetta qualcosa dal mercato?

Sì, speriamo che possiamo prendere uno o due giocatori perché ne abbiamo bisogno.

Cosa dovrà mettere la Roma nel derby?

Io devo dire che abbiamo fatto una buona partita fino agli ultimi 30 metri. La squadra deve pensare alla prossima e avere fiducia. La mia preoccupazione principale è recuperare i giocatori e lavorare per poter lottare con la Lazio.

PAULO FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Giocherebbe di nuovo la partita con la stessa formazione iniziale o con quella secondo tempo?

Con quella iniziale.

Sul mercato: qual è il ruolo in cui vuole un rinforzo?

Vediamo, il mercato è aperto.

La Roma è sparita dal campo con errori banali dopo il vantaggio di Ronaldo…

Abbiamo giocato bene fino agli ultimi trenta metri. La differenza con gli avversari sta nell’efficacia, la prima volta che la Juve è arrivata in porta ha fatto goal. Anche la seconda. Noi sbagliamo molto in questo momento quando abbiamo le opportunità.

Cristante e Kluivert sono pronti per giocare il derby?

Sono pronti. Non abbiamo altri.

Diawara?

Ha preso una botta al ginocchio, vediamo domani.

C’è un problema sulla fascia destra bassa

In questo momento è un problema difensivo della squadra.

In cosa è stata più brava la Juve?

Difficile lottare con la qualità dei loro giocatori. Perché in efficacia rendono sempre al massimo. Difficile giocare contro di loro.

PAULO FONSECA A ROMA TV

Nel primo tempo blackout di 20 minuti…

La differenza sta nell’efficacia, loro hanno fatto gol alla prima e alla seconda occasione in contropiede. Non si può sbagliare così contro la Juventus. Abbiamo sbagliato in questo momento ma dopo la Juve non ha creato situazioni, ma abbiamo sempre lo stesso problema negli ultimi trenta metri.

Si aspettava più determinazione?

Sì non abbiamo pressato bene il portatore di palla ed è stata una questione di centimetri poi. Il problema principale però è stato all’inizio, dove loro non hanno sbagliato.

Poca personalità o proposta tattica inefficace?

Penso che non è una questione di personalità. Non vedo giocare così contro la Juventus, obbligandola a difendere per molto tempo. È un problema di qualità, la verità è questa. Hanno più qualità individuale di noi, non è facile dirlo ma è la verità.

Secondo lei perché è mancata la qualità? Ne abbiamo parecchia, la squadra era intimorita?

No, non abbiamo avuto paura di giocare qui. Non abbiamo questo tipo di atteggiamento, la squadra ha giocato come al solito. Abbiamo provato a pressare e avere la palla, ma abbiamo sbagliato tanto nell’ultima fase di gioco ed è una questione individuale, non collettiva. Se pensiamo a come abbiamo sbagliato è facile da capire.

C’è stata differenza nella fase di non possesso. È mancata cattiveria agonistica?

Sì, devo dire che non mi è piaciuta la fase difensiva, non siamo riusciti a pressare alto. Under, Kluivert e Kalinic devono lavorare di più su questa fase.