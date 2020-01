SMALLING: “Sono molto deluso dal risultato. La Juve è ancora superiore”

JUVENTUS ROMA DICHIARAZIONI FINE PARTITA – Chris Smalling parla a Rai Sport al termine del match di Coppa Italia giocato contro la Juventus. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa allo Stadium:

Sei deluso dal risultato?

Molto molto deluso dal risultato. La Roma ha preso gol quando era in controllo. Su tre competizioni era una grande opportunità stasera.

Cosa dovete fare per competere con la Juventus?

L’unica cosa che può fare la Roma è lavorare duro sul campo ogni giorno. Quando si tratta di controllare la partita la Juventus è ancora una squadra superiore.

Il prossimo passo è il derby…

Sono molto deluso oggi ma da domani tutta la testa è sul derby. E’ una partita importante per la classifica e per il quarto posto.

CHRIS SMALLING A ROMA TV

Troppi errori?

Già in campionato avevamo visto che serviva la partita perfetta. Siamo delusi, abbiamo concesso due occasioni e ci hanno punito. La squadra stava tenendo bene il campo.

Avete avuto la sensazione che contro questa Juventus si potesse fare di più?

In questo momento è difficile fare una analisi, lo faremo domani. Adesso la nostra attenzione è alla Lazio. Dobbiamo essere più concreti davanti e risolvere i problemi dietro.

Perché non si è vista una buona Roma oggi nel primo tempo? La suggestione dello stadio e della Juventus?

Non credo, avevo già giocato qui come altri compagni. Nei primi 25 minuti stavamo facendo la partita. Con il gol di Ronaldo abbiamo perso campo, la partita ci è scivolata di mano.

I lanci della Juventus vi hanno messo in difficoltà e vi hanno sorpreso?

Non credo, sono una squadra che gioca molto per linee interne, abbiamo cercato di contrastarli e loro hanno usato le palle alte. Serviva la prestazione perfetta e non c’è stata.