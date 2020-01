JUVENTUS-ROMA 3-1: le pagelle

PAGELLE JUVENTUS-ROMA – Si è concluso il quarto di finale di Coppa Italia tra la Juventus e la Roma col punteggio di 3 a 1 per i bianconeri. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo Stadium e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 5,5 – Ha responsabilità su due dei tre gol incassati, poi però è anche bravo a parare un paio di conclusioni di Higuain evitando alla Roma un passivo peggiore.

Florenzi 4 – Da un suo errore nasce il gol che cambia il match. Non è un terzino, ormai è chiaro a tutti, tranne che a Fonseca. Dal 68′ Veretout 5,5 – Il suo ingresso in campo cambia poco nell’inerzia del match.

Mancini 5 – Serata storta anche per lui.

Smalling 6 – Fa quello che può contro Ronaldo e compagni, ma oggi è difficile mettere una pezza a una squadra senza anima.

Kolarov 4,5 – Lento, prevedibile, inutile.

Diawara 6 – L’unico a fare il suo, ma stasera è troppo poco. Esce per un problema al ginocchio e c’è da sperare che non sia nulla di grave. Dal 76′ Bruno Peres 5 – Il suo impiego sembra più simile a un’operazione simpatia che a un cambio pensato per provare a cambiare le cose.

Cristante 4,5 – Serata nerissima. Lento e impacciato, tanti errori.

Ünder 5,5 – Segna un gol bello quanto inutile, ma fa solo quello.

Pellegrini 5 – Gara poco incisiva con scarso fumo e zero arrosto.

Kluivert 5 – Non è ancora fisicamente in grado di giocare a buoni livelli. E’ lampante. Dal 46′ Santon 6 – Fa il suo, ma la squadra ormai aveva compromesso la qualificazione.

Kalinic 4 – Non segna nemmeno a porta vuota. Imbarazzante. Non c’è bisogno di aggiungere altro.

FONSECA 5 – Se questa era la Roma, tanto valeva mandare in campo la Primavera. La squadra dice addio al primo obiettivo stagionale con una prova davvero preoccupante sotto diversi aspetti. Ora il derby assume un’importanza vitale per la stagione giallorossa.

Giallorossi.net – A. Fiorini