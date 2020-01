Infortunio Diawara, esclusi problemi al legamento crociato. Domani gli esami

ULTIME NEWS AS ROMA – Altre brutte notizie sul fronte infortuni per la Roma, che rischia di perdere anche Amadou Diawara in vista del derby di domenica prossima.

Il centrocampista guineano è uscito a metà del secondo tempo per un problema al ginocchio. Stando a quanto riferisce in questi minuti il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, i primi test svolti nello spogliatoio dell’Allianz Stadium sembrano scongiurare guai al legamento crociato.

Domani comunque il calciatore effettuerà controlli più approfonditi per capire l’entità esatta del problema al ginocchio. La sua presenza contro la Lazio resta comunque in fortissimo dubbio.

Redazione Giallorossi.net