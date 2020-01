SARRI: “Abbiamo fatto un buon primo tempo. Bella partita contro una squadra che fa un buon palleggio”

JUVENTUS-ROMA DICHIARAZIONI FINE PARTITA – Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di Coppa Italia che si è appena giocato all’Allianz Stadium contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico toscano a Rai Sport:

Soddisfatto della prestazione?

Abbiamo fatto un buon primo tempo. Non siamo entrati in partita all’inizio del secondo e poi abbiamo rifatto bene contro una squadra con un buon palleggio che ti può mettere in difficoltà.

La vecchia guardia non molla mai…

Buffon sta ancora bene, è ancora un portiere di alto livello.

Come valuta la prestazione di Douglas Costa e Ronaldo?

Hanno fatto bene. Douglas Costa non ha i 90′ ma mi è sembrato in netto crescendo. Ronaldo è in condizioni fisiche e mentali straordinarie. Sta segnando con un ritmo impressionante.

Portava un altro uomo davanti…

Questo lo potevo concedere e pensavamo potesse essere un vantaggio avere tre davanti per il tre contro tre. Con l’uscita di Douglas Costa abbiamo cambiato modulo.

C’è qualche difetto di Ronaldo su cui può migliorare?

A livello individuale difficile si possa migliorare. Si può migliorare davanti in qualche movimento sia offensivo sia difensivo.

Nel terzo gol c’erano tre-quattro uomini in fuorigioco e poi Bonucci è partito da dietro…

Due può essere una scelta, ma siamo rimasti in troppi.

C’è un problema terzini?

In questo momento siamo rimasti con Cuadrado che veniva da un problema influenzale e con Alex Sandro che veniva da un problema muscolare. In caso di necessità abbiamo usato anche Matuidi.

Sul Napoli…

E’ una squadra forte. Conosco i giocatori e so che hanno dei giocatori forti.

Lei ha capacità di migliorare i singoli, poi ne beneficia il gioco…

I ragazzi hanno fatto bene. Sono contento quando chi gioca bene riesce a fare delle buone partite. Sono cose che mi lasciano soddisfatto.

Lo emoziona il ritorno a Napoli?

Non è stata un’esperienza normale. E’ stata un’esperienza sentitissima. Dal punto di vista umano è qualcosa di straordinario.

Ronaldo è tornato a questi livelli anche per le sue sostituzioni…

Ti ringrazio per i complimenti ma si deve ringraziare la mamma di Ronaldo per avergli dato queste doti (ride, ndr).