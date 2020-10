FONSECA: “Risultato positivo, ma avrei voluto vincere. Obiettivi? Dobbiamo dimostrare sul campo di essere ambiziosi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta a caldo il risultato del match che si è appena giocato contro il Milan a San Siro. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Partita incredibile. Cosa si porta a casa di bello e di meno bello?

I tre gol fatti, e i tre gol subiti. Partita equilibrata. Dopo i gol incassati la squadra ha reagito bene. Abbiamo sbagliato le ultime decisioni.

E’ un passo in avanti? Vuole commentare i rigori?

Non devo commentare, tutti possiamo sbagliare. Passo in avanti? Non è quello che volevo, io volevo vincere. Ma il risultato è positivo.

La difesa, ha messo Mancini centrale. Come mai?

Perchè Ibrahimovic è un attaccante molto centrale, mentre Leao attacca la profondità e Ibanez è molto veloce, per questo li ho cambiati.

Qual è il valore di questa Roma? E’ una squadra da primi quattro posti? Volete vincere l’Europa League?

Vogliamo fare meglio dell’altra stagione. Pensiamo solo alla prossima partita. La squadra sta bene, sta migliorando, dobbiamo essere ambiziosi e pensare partita per partita.

Quante squadre vede più forte della Roma?

Se parliamo di investimenti, direi due. Ma dobbiamo dimostrare in campo che possiamo essere ambiziosi.