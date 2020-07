FONSECA: “Bella vittoria. L’atteggiamento di Zaniolo non mi è piaciuto, Mancini ha fatto bene a sgridarlo. Grande partita di Kolarov”

AS ROMA NEWS ULTIME – Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta a caldo il risultato del match che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro l’Hellas Verona. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Terza vittoria, quella più difficile.

E’ sempre difficile giocare contro squadre come col Verona. Abbiamo vinto bene. Potevamo chiudere la partita, abbiamo avuto 6-7 occasioni per fare gol. Difensivamente abbiamo rischiato poco.

Si poteva sfruttare meglio le ripartenze?

Potevamo fare il terzo gol, avevamo spazio per il contropiede. Non è facile giocare contro una squadra che va sempre in pressione. Ma abbiamo fatto bene.

Mancini che sgrida Zaniolo perchè non rincorre un avversario?

Lui ha sempre un grande atteggiamento, aveva ragione e io sto con Mancini. Zaniolo deve fare di più per aiutare la squadra e non lo ha fatto.

Zaniolo deve essere rimesso a posto anche mentalmente?

Sì, deve capire che quando entra deve lavorare per la squadra e oggi non mi è piaciuto. Non ha aiutato la squadra, e qui devono lavorare tutti per la squadra. Io non sono soddisfatto dell’atteggiamento di Zaniolo.

Dzeko è sembrato polemico…

Non ho visto niente. Lui ha aiutato la squadra quando era in difficoltà. Forse si lamentava per qualche passaggio che non gli è arrivato.

Kolarov dietro?

Ha giocato bene, mi è piaciuto molto in questa posizione.

PAULO FONSECA A ROMA TV

La vittoria più dura, ma la Roma ha vinto perché è stata aggressiva…

È stata una vittoria difficile, ma abbiamo creato le situazioni per giocare contro l’Hellas. Non è facile giocare contro una squadra che pressa a uomo. Abbiamo fatto bene soprattutto in contropiede, ma giocare contro l’Hellas non è mai facile.

La aveva preparata così? Poco possesso palla…

Siamo una squadra che vuole avere la palla ma dobbiamo capire le caratteristiche dell’avversario. Loro vogliono recuperare la palla all’inizio della costruzione. Abbiamo giocato dopo le seconde palle o su sponde di Dzeko. Sapevamo di avere spazio alle spalle dei difensori dell’Hellas.

Questo spirito e quest’intensità servivano per questa partita oppure la Roma sta semplicemente meglio?

Mi è piaciuto molto l’atteggiamento di quasi tutti, non tutti. La squadra è più preparata fisicamente, alcuni hanno fatto bene, hanno fatto una pressione forte. Non è possibile pressare sempre tutta la partita alti, ma la squadra sta migliorando anche in questo aspetto.

Vedremo sempre questa gamba veloce e fluida?

Io voglio che sia così, stiamo lavorando per avere questa aggressività e quest’atteggiamento. Abbiamo fatto bene in queste tre partite, lavoriamo per avere questa intensità e questa voglia di recuperare velocemente la palla.

Ha un rimpianto sulle prime tre sconfitte?

Penso che adesso sia importante non pensare al passato ma al presente e al futuro, che è quello che possiamo controllare. Sono state importanti queste tre vittorie, ora pensiamo all’Inter. La prossima partita è la più importante.