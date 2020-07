ROMA-VERONA 2-1, le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ terminata 2 a 1 per la Roma la partita dell’Olimpico disputata questa sera contro il Verona. Segnano Veretout su rigore e Edin Dzeko.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo contro gli scaligeri e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 6 – Pochi interventi, sul bellissimo gol di Pessina non poteva fare nulla. Qualche uscita dai pali non proprio sicurissima.

Mancini 6 – Soffre la velocità di Zaccagni, ma è bravo ad accompagnare l’azione di gioco. Non si arrende e alla fine ne esce a testa alta.

Ibanez 6,5 – Se la cava alla grande al centro della difesa. Nel finale fa un intervento da applausi dimostrando qualità ma anche una certa spregiudicatezza. Dal 91′ Villar: sv.

Kolarov 6,5 – Molto meglio in questo ruolo, dove non deve correre troppo ma giocare di posizione ed esperienza.

Bruno Peres 6 – Stasera è meno arrembante ma non sfigura e confeziona un assist per Dzeko che il bosniaco spreca. Dal 66′ Zappacosta 5,5 – Appare poco brillante.

Diawara 6 – Prestazione che non ruba l’occhio. Si piazza al centro del campo e cerca di tamponare più che di costruire. Dal 66′ Cristante 6 – Dà equilibrio al reparto.

Veretout 7 – Segna il rigore con freddezza. Poi corre per quattro. Insostituibile e inesauribile.

Spinazzola 7 – Tra i migliori. Si fa tutta la fascia dimostrando di avere gamba, offre l’assist a Dzeko per il raddoppio giallorosso. Al bosniaco regala anche un altro pallone solo da scagliare in porta, ma stavolta senza fortuna.

Pellegrini 5,5 – Blocco psicologico. Anche oggi non gliene riesce una, un po’ per imprecisione e un po’ per sfortuna. Dal 66′ Zaniolo 5,5 – Stavolta non brilla incidendo poco nel match. Rischia di farsi cacciare per un intervento a gamba tesa molto rischioso.

Mkhitaryan 6,5 – Gioca un bel primo tempo, dove colpisce anche un gran palo. Cala nella ripresa. Troppo timido nella conclusione a porta vuota che si fa murare da un difensore avversario. Ma è sempre uno dei più pericolosi. Dall’88’ Perotti sv.

Dzeko 6 – Croce e delizia. Torna a essere l’Edin che conosciamo: oggi segna un bel gol, e ne sbaglia un paio da mani nei capelli. Nervoso, spesso in polemica con qualche compagno.

FONSECA 6,5 – La sua Roma porta a casa tre punti importanti, battendo un discreto Verona. La squadra ha trovato una sua fisionomia ma deve ancora crescere molto.

Giallorossi.net – A. Fiorini