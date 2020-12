Fonseca e i cambi tardivi. Il mister: “Non è vero”, ma i numeri lo smentiscono

AS ROMA NOTIZIE – Se c’è una cosa che viene spesso imputata a Fonseca è quella di effettuare i cambi, soprattutto ora che ce ne sono ben cinque a disposizione, a partita molto avanzata. Ieri la questione è stata affrontata in conferenza stampa, e a precisa domanda l’allenatore portoghese ha smentito.

“Non è vero che faccio sempre i cambi dopo 70 o 75 minuti. Faccio le sostituzioni nel momento in cui penso sia giusto, in funzione di ciò che penso sia meglio per la partita“. Ma sarà vero quello che dice il mister? Stando a quanto scrive oggi il Corriere della Sera (G. Piacentini) i numeri dicono altro.

Analizzando le tredici partite di campionato disputate finora, compresa la prima a Verona decisa poi dal Giudice sportivo, si può notare come l’obiezione mossa a Fonseca abbia più di un fondamento. Se si escludono i cambi obbligati per infortunio, il portoghese ha sempre aspettato parecchio prima di effettuare la prima sostituzione: a Verona, Santon è entrato al minuto 72, con la Juventus al 68’ è entrato Bruno Peres; a Udine il brasiliano e Villar sono subentrati al 73’.

Contro il Milan di nuovo Bruno Peres (66’), con la Fiorentina è toccato sempre al brasiliano insieme a Carles Perez (72’); contro il Genoa è entrato Cristante al 61’. Gli ingressi di Kumbulla e Karsdorp nell’intervallo di Roma-Torino sono stati i più rapidi della stagione, ma restano un’eccezione. A Bergamo (Cristante al 73’) Fonseca è tornato alla sua normalità.

