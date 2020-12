Smalling in dubbio, gioca Kumbulla

NOTIZIE ROMA CALCIO – Questa sera Roma e Cagliari si affronteranno allo stadio Olimpico nell’ultimo match di questo tormentato 2020. Fonseca ha bisogno dei tre punti per mettersi alle spalle le polemiche, di nuovo aspre, dopo il pesante ko subito contro l’Atalanta appena tre giorni fa.

L’allenatore in conferenza stampa ha annunciato novità di formazione: “Cambierò per vincere”, ha affermato il portoghese. E a rischiare una maglia da titolare sembra essere Chris Smalling. Per quasi tutti i quotidiani oggi in edicola l’inglese potrebbe restare fuori vista la sua condizione di forma non eccelsa.

Sembra di contro certa la presenza in campo di Marash Kumbulla, dato titolare da quasi tutti i giornali nelle probabili formazioni odierne. Il giovane centrale ex Verona potrebbe giocare al posto di Smalling, con Ibanez schierato al centro della difesa a tre, oppure per far rifiatare uno tra Mancini e lo stesso brasiliano.

Certa la presenza di Villar, ballottaggio invece aperto sulla fascia destra: Bruno Peres è in leggero vantaggio su Karsdorp. A sinistra dovrebbe toccare a Calafiori, schierato dal primo minuto da tutti i principali quotidiani tranne che da Il Tempo, l’unico quotidiano a puntare su Cristante centrale difensivo insieme a Kumbulla e Mancini, con Karsdorp e Peres sulle fasce. Di seguito le probabili formazioni dei giornali:

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Veretout, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL TEMPO (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL ROMANISTA (3-4-2-1): Mirante; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Peres, Villar, Veretout, Calafiori; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Peres, Villar, Veretout, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

LEGGO (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Calafiori; Mkhitaryan, Pedro: Dzeko.

