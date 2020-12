Serie A, Natale da incubo per la Juventus: la Fiorentina passa allo Stadium (0-3)

ALTRE NOTIZIE – Pesante batosta incassata dalla Juventus questa sera, nell’anticipo serale del turno infrasettimanale del campionato di serie A prima del Natale: la Fiorentina passa a valanga allo Stadium col punteggio di 3 a 0.

Viola in vantaggio dopo pochi minuti grazie a un gol di Dusan Vlahovic. Poi la partita per i bianconeri si complica maledettamente: viene infatti espulso Cuadrado dopo appena 18 minuti di gioco.

La gara si chiude nel secondo tempo: la Fiorentina dilaga, andando a segno prima grazie ad un autorete di Alex Sandro (76′) e poi con un gol dell’ex Caceres all’81’. Prima vittoria per Prandelli, la Juventus invece resta ferma a quota 24 punti in classifica. Per i bianconeri un Natale da incubo dopo le notizie arrivate nel pomeriggio, con la Juve che sarà costretti a rigiocare la partita col Napoli.

Redazione Giallorossi.net