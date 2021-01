Fonseca e le scelte coraggiose: ora i Friedkin non hanno più fretta di cambiare

AS ROMA NEWS – Fonseca riprende punti. E’ il titolo con cui apre oggi “Il Messaggero” (U. Trani), che sottolinea come, attraverso scelte coraggiose, l’allenatore portoghese sia riuscito ad uscire dalle sabbie mobili e a riconquistare la fiducia dei Friedkin. Che ora non hanno più fretta di cambiare allenatore.

La vittoria contro lo Spezia ha infatti rilanciato le ambizioni della Roma, che si trova sempre al terzo posto in classifica al termine del girone di andata e che nell’ultima giornata di campionato ha recuperato punti su Inter, Milan e Napoli.

L’allenatore ha avuto coraggio escludendo Dzeko, che si è ribellato e lo ha offeso davanti alla squadra dopo la partita di Coppa Italia. Se la nuova proprietà ha avuto qualche dubbio sulla capacità di gestione del gruppo, adesso sembra essere meno perplessa. Il mister ha rischiato e saltato l’ostacolo. Ce ne saranno altri da qui alla fine della stagione. Ma, intanto, la proprietà prende tempo: non c’è fretta di cambiare.

Fonte: Il Messaggero