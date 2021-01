Dzeko, scatta l’operazione tregua: Pellegrini fa da paciere ed è pronto a riconsegnare la fascia a Edin

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Edin Dzeko da una parte, Paulo Fonseca dall’altra. La frattura non si è ancora ricomposta, tanto che il club ha deciso di mettere sul mercato l’attaccante bosniaco. Ma riuscire a cederlo non sarà così semplice, anche perchè il bosniaco non vuole lasciare la Roma a meno che non si faccia avanti un grande club che lo stuzzichi.

Ma intanto a Trigoria, dentro la squadra, è scattata l’operazione tregua, scrive oggi il Corriere della Sera (L. Valdiserri). I “pontieri” del club si sono messi al lavoro, perchè il bene della Roma conta più di quello dei singoli e vale per tutti, calciatori e staff tecnico.

Stando a quanto riferisce Leggo (F. Balzani), la dirigenza scaricato il bosniaco mentre i compagni stanno provando a fare da pacieri. Su tutti Lorenzo Pellegrini, che si è detto perfino disponibile a riconsegnare la fascia da capitano al numero 9 dimostrando un attaccamento alla squadra che lo ha riportato nella hit parade nel cuore della tifoseria e che sarà coronato presto dal rinnovo di contratto.

Lo stesso Pellegrini, dopo aver segnato il gol partita contro lo Spezia, aveva dichiarato pubblicamente di essere certo che i dissapori sarebbero stati sistemati dentro lo spogliatoio. Vedremo se, dopo essere riuscito a salvare Fonseca, sarà in grado di riportare anche la pace tra l’allenatore e Dzeko.

