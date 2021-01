Contro il Verona tocca ancora a Mayoral. E potrebbe farcela anche El Shaarawy

NOTIZIE ROMA CALCIO – Che resti o meno, Edin Dzeko finirà di nuovo in panchina contro il Verona. Le gerarchie in casa Roma, dopo la lite con Fonseca e i gol di Borja Mayoral, sembrano essere radicalmente cambiate: lo spagnolo, da riserva, sta per diventare titolare.

Dopo la doppietta a tutto tondo messa a segno contro lo Spezia, l’ex attaccante del Real Madrid è destinato a giocare dal primo minuto anche contro il Verona, a prescindere da come si risolverà la querelle Dzeko dentro la Roma. Lo scrive oggi il Corriere della Sera (L. Valdiserri).

E una speranza di farcela a esserci in campo già domenica prossima contro i veneti ce l’ha anche Stephan El Shaarawy. Il Faraone, scrive oggi Leggo (F. Balzani), spera di tornare negativo fin da oggi al Covid. Se dovesse esserlo, via alle visite mediche e alle firme, in modo da mettersi subito a disposizione di Fonseca.

Con una settimana di tempo, ElSha punta a una convocazione contro il Verona di Juric. Da valutare poi le condizioni di Pedro e Mkhitaryan: Fonseca spera di recuperare almeno uno dei due in modo da rimettere in panchina il deludente Carles Perez. Col Faraone pronto subito a essere decisivo, magari subentrando a partita in corso.

Fonti: Leggo / Corriere della Sera