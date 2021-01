Gombar, lo strano caso. Il team manager distratto ora è pronto per il Barça e il Real

NOTIZIE AS ROMA – I migliori auguri al povero Gombar, scrive oggi Il Fatto Quotidiano (P. Ziliani). Vorremmo qui spezzare una lancia a suo favore: perché se lui era a tutti gli effetti un autentico Carneade del pianeta pallone (alzi la mano chi ne conosceva l’esistenza, tifosi della Roma, e nemmeno tutti, a parte), c’è chi di errori simili ne ha commessi rivestendo ruoli di prima grandezza nel grande circo del calcio.

Prendete Rafa Benitez. [..] Ebbene, nel 2001, sulla panchina del Valencia, nel finale della partita di Coppa del Re contro il Novelda commise l’errore di fare entrare al minuto 90 un quarto extracomunitario (il massimo consentito era 3), il rumeno Serban, tempo sufficiente perché il Valencia avesse partita persa e venisse eliminato.

Dice: Gombar però era recidivo; a Verona, nella 14 di campionato, la Roma aveva schierato un giocatore fuori dalla lista dei 25, Diawara, e il punto guadagnato era stato cancellato dallo 0-3 a tavolino; e anche se le colpe erano state addossate al segretario Pantaleo Longo, guarda caso accasatosi di lì a poco proprio al Verona, tutto era accaduto sotto il naso di un team manager (Gombar per l’appunto) non proprio sveglissimo. Okay. Ma sapete cosa fece Benitez, sempre in Coppa del Re, stavolta sulla panchina del Real Madrid, nell’anno 2015? Nella partita contro il Cadice, vinta3-1, schierò nell’undici titolare il russo Cheryshev, autore del gol dell’1-0. Peccato che sul suo capo pendesse una squalifica maturata l’anno prima quando militava nel Villareal.

Morale della favola: nonostante Cheryshev fosse stato sostituito nell’intervallo per il sopraggiunto, tardivo sospetto della sua posizione irregolare, anche il Real ebbe partita persa e fu estromesso dalla competizione. E nemmeno il Barcellona, un anno fa, evitò una figuraccia storica. Sempre in Coppa del Re schierò contro il Levante il difensore Chumi del Barça B dimenticando che fosse sotto squalifica; vinse 3-0 e non incorse nello 0-3 a tavolino solo perchè il Levante, più addormentato ancora, presentò il reclamo fuori tempo massimo. Insomma, il povero Gombar si consoli.

