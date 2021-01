Reynolds-Roma, già oggi può arrivare l’ufficialità. E si riparla di Silvestri…

AS ROMA CALCIOMERCATO – Reynolds alla Roma, tutto sembra ormai fatto e i giornali oggi in edicola tornano a parlare dell’operazione in chiusura con i giallorossi. Stando a quanto rivela l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), l‘ufficialità dovrebbe arrivare addirittura già oggi.

Più prudente la previsione de Il Tempo (A. Austini), che scrive come da mercoledì in poi ogni giorno è buono per lo sbarco del terzino americano nella Capitale. Ma la sostanza non cambia: l’affare è chiuso.

Occhio però a possibili sorprese last minute: alla Roma, scrive Il Tempo, servirebbe come il pane anche un portiere e la partita col Verona casca a fagiolo. Sarà infatti una buona occasione per parlare di Silvestri , uno dei primi obiettivi dei giallorossi. Affare però più probabile per l’estate che per l’immediato. Intanto può salutare Fazio: oggi giorno chiave per l’argentino al Parma.

Fonti: Leggo / Il Tempo