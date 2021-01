“ON AIR!” – FOCOLARI: “Via Dzeko? Serve un grande centravanti”, LO MONACO: “Punterei su Shomurodov”, JURIC: “Va messo oggi un punto alla questione”, GALOPEIRA: “Con Skorupski in porta i giocatori sarebbero più tranquilli”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Pellegrini sabato ha sistemato le cose. Oggi avrei fatto un pistolotto su Lorenzo, ma per proteggerlo evito. Pellegrini sta entrando nella fase decisiva della sua carriera. Gli faccio un rimprovero bonario: la maglietta della Roma non si tira per aria o per terra. Capisco che quello sia un gesto di liberazione, ma sono rimasto a Pruzzo che la agita per aria come una bandiera. Detto questo lo ringrazio, ci ha tirato fuori da scenari apocalittici che sedicenti tifosi romanisti aspettavano come una manna dal cielo…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Ora anche quelli come me, che cercano di difendere anche l’indifendibile, sempre per cercare di stare vicino alla Roma, forse devono ragionare. Credo che con Skorupski, senza arrivare all’eccesso di Alisson, la difesa della Roma giocherebbe più tranquilla. Non posso pensare a nient’altro di diverso, che i difensori siano condizionati da un’ansia che li prende di buttare il pallone il più lontano possibile… La partita di sabato me la immaginavo soffertissima…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma è terza, al massimo può andare quarta dopo Juve-Napoli, e quindi Fonseca ha fatto più di quanto ci aspettassimo in questo momento. Bisogna capire se c’è ancora fiducia nel mister. A me Fonseca non piace, ma la squadra ora è al terzo posto. Non mi piace Mayoral, che però ha fatto gli stessi gol di Dzeko, con più assist e giocando meno partite. Forse sbaglio in qualcosa, perchè questi sono dati di fatto… La Roma con lo Spezia ha fatto una partita ridicola, da non poter guardare, però poi ha vinto e Pellegrini, come scrivono tutti i giornali, si è preso la Roma. La domanda è questa: questa partita, secondo me ridicola ancor di più di quella che abbiamo perso, è stata vera gloria?…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se non si dovesse arrivare quarti non sarà una tragedia. Dalla nuova proprietà mi aspetto l’ambizione di arrivare tra le prime quattro nella prima stagione, ma non mi si faccia il discorso né dichiarato né strisciante del “se non vado in Champions League, non posso fare niente”, perchè sennò che ci sei venuto a fare? Io la Roma non me l’aspettavo così in alto, e se dovesse arrivare in Champions sarebbe quasi un’impresa… La cosa più importante, almeno per me, è pensare al futuro e costruire una squadra…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Dzeko? Per me la sua stagione è da bocciare, ma ora la questione va risolta perché la storia rischia di minare la serenità della squadra, perchè non parliamo di un giocatore qualsiasi. Con lo Spezia l’hai vinta al cardiopalma, ma non puoi pensare di procedere quattro mesi con certe dinamiche poco sane che sappiamo dove ti portano: alla disgregazione totale…Fra le prime 4 ci si arriva con un nove: El Shaarawy di certo non sostituisce Dzeko, e se Edin se ne va, allora va sostituito…”

Marco Juric (Rete Sport): “Il blocco difensivo è da rimandare, tutti e quattro, Smalling, Mancini, Ibanez e Kumbulla. Karsdorp e Villar sono sicuramente tra i promossi, soprattutto per quello che mi aspettavo da loro a inizio stagione. Pellgrini? Se faccio un’analisi delle sue prestazione da inizio campionato, allora lo metto tra i rimandati. Carles Perez per me non è rimandato, è proprio bocciato…Anche Pedro, mi dispiace, lo devo mettere tra i bocciati insieme a Pau Lopez… Dzeko? Un punto va messo oggi, non domani…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – Podcast): “La classifica è migliore di quanto ci si aspettasse. La Roma si ritrova terza, e ora bisogna santificare un po’ la squadra che sta facendo un buon campionato, è questo quello che dice la classifica. La situazione interna però è piuttosto esplosiva, e la cosa va risolta. O si vende Dzeko, e si trova qualcuno all’altezza al posto del bosniaco, perchè puntare su El Shaarawy e Mayoral sarebbe assolutamente rischioso. Bernardeschi? Mai capito l’entusiasmo per un giocatore che non è da squadra di prima fascia. Per me queste non sono soluzioni. Poteva esserlo Milik, ora è difficile trovare una soluzione alternativa. La pace forzata sembra l’unica soluzione, nel nome della Roma… Se dovessi fare il nome di un attaccante per la Roma, una scommessa la farei per Shomurodov…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Io dico che la Roma ha poco da ridere… Ottimo il risultato, ma è di nuovo andata in barca contro lo Spezia. Sul mercato stanno offrendo Dzeko a destra e a manca. Al momento né il centravanti né Fonseca vogliono fare un passo avanti per risolvere lo screzio…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma è partita con considerazioni negative e si ritrova alla fine del girone di andata davanti a Juve, Atalanta, Napoli e Lazio. Dzeko? Non so se vuole restare, ma di sicuro non accetterebbe piazze come il West Ham. Al momento lo scambio con Eriksen non è un’opzione. I nerazzurri hanno bisogno di liquidità…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma sabato poteva fare sei o sette gol ed invece poi si è complicata la vita da sola. Il successo è comunque meritato. La difesa della Roma ne combina più di Carlo in Francia. Intanto serve un portiere, uno qualunque, perché Pau Lopez trasmette insicurezza a tutti… La squadra ha giocato per Fonseca? Ma i giocatori giocano per se stessi, non per o contro l’allenatore… Della Roma mi convince il fatto che è una squadra che batte tutte le piccole, e questa è una garanzia. Ora bisogna superare il test delle big, ma la classifica è molto buona. Ora c’è da vedere che succede con Dzeko, uno che è determinante anche se adesso non è in forma…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Nella Roma c’è una predisposizione a farsi male da sola. Se va via Dzeko serve un centravanti, uno forte. Borja Mayoral ha fatto una buona partita, per me è un buonissimo attaccante, ma ha fatto una doppietta contro lo Spezia…”

