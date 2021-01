Grana Dzeko, la Roma pensa a un piano B: tutte le ipotesi sul tavolo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ultima settimana di mercato, che chiuderà il 1 febbraio alle ore 20. Per la Roma saranno giorni piuttosto convulsi visti gli imminenti arrivi di Bryan Reynolds ed El Shaarawy, entrambi attesi a giorni a Villa Stuart per le visite mediche. Ma a dare fibrillazione al mercato sarà soprattutto la questione Dzeko, da risolvere in un senso o nell’altro.

LA DIFFICILE STRADA DELLA MEDIAZIONE

Tiago Pinto e alcuni giocatori sono a lavoro per trovare una mediazione tra Fonseca e l’attaccante bosniaco, ma non sarà facile arrivare a una tregua visto che il rapporto, scrive oggi Il Tempo (A. Austini) è logoro: la rottura, nella testa del tecnico, è insanabile, perché la lite nel sottopassaggio dell’Olimpico è solo la goccia che fa traboccare un vaso pieno di rancore. Da ambo le parti. A Dzeko non piace Fonseca e viceversa. Anche se può sembrare assurdo, l’allenatore lo ritiene persino più dannoso che utile nell’economia della squadra e dello spogliatoio. E ora, dopo avergli tolto la fascia di capitano, è pronto ad andare avanti senza di lui.

JUVE E INTER FREDDE, INTERESSE DEL CITY

La Roma è disposta a cedere il bosniaco, ma non sarà facile trovare una squadra disposta ad accollarsi 7,5 milioni di euro di ingaggio per un giocatore di 35 anni che sia di gradimento del nove giallorosso. Non solo. Dzeko ha fatto sapere che non lascerà la Roma se non per una big d’Europa o d’Italia: Real, Barcellona, Juve o Inter per ora sono sembrate poco interessate. Il club che più sembra stuzzicato all’idea è il Manchester City: con Aguero in scadenza e Gabriel Jesus in vendita a Guardiola non dispiacerebbe veder tornare Edin da quelle parti. Ma che accada in questi 8 giorni è davvero complesso.

IL PIANO B DELLA ROMA PER L’ATTACCO

Al momento la strada più probabile è che da qui a fine gennaio non riesca a sistemarsi il gioco a incastri che permetterebbe a Dzeko di accasarsi altrove. Ma se invece tutte le caselle si sistemassero e il bosniaco venisse ceduto, la Roma come pensa di sostituire Dzeko? Stoppato sul nascere il possibile scambio con Mariano Diaz del Real, si è parlato delle ipotesi Diego Costa e Giroud, che però non sembrano concrete. Per Leggo (F. Balzani), in caso di addio del bosniaco, la Roma potrebbe valutare la candidatura di Piatek. Più estrema la versione del Corriere della Sera (L. Valdisseri): se il club può arrivare a un’altra punta centrale, meglio. Altrimenti si continuerà con Mayoral e con l’alternativa del “falso nueve”: o Mkhitaryan o El Shaarawy.

Fonti: Il Tempo / Leggo / Corriere della Sera / Corriere dello Sport