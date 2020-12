FONSECA: “Farò solo due o tre cambi. Scudetto? E’ presto, siamo solo a dicembre”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca risponde alle domande dei giornalisti, seppure a distanza, nella conferenza stampa organizzata a Trigoria in vista di Atalanta-Roma di domani pomeriggio. Queste le parole dell’allenatore giallorosso:

Sky Sport: “Il gruppo sta dando risposte. Farà dei cambi rispetto al Torino?”

“Il tempo di recupero è poco. Ci saranno due o tre cambi, non più. Non voglio cambiare molto”.

Sky Sport: “Contro l’Atalanta non si vince dal 2017. La Roma soffre la fisicità dell’Atalanta, che tipo di risposte ha in mente? Cristante al posto di Villar?”

“L’avversario è molto diverso, forte fisicamente. Vediamo domani, può giocare Villar, Cristante o altri giocatori. Farò scelte in base alla strategia della partita”.

Gazzetta dello Sport: “Per lo scudetto c’è anche la Roma?”

“Siamo a dicembre, le squadre sono molto vicine. Noi vogliamo fare meglio dell’altra stagione, finire tra le prime quattro. Ma siamo a dicembre, è presto per parlare di ambizioni”.

Il Romanista: “Preferiva quando la Roma non la considerava nessuno?”

“Io voglio sempre essere equilibrato. In questo momento non cambia niente. Quando vinciamo non siamo i migliori, o i peggiori quando perdiamo. Serve equilibrio”.

Corriere dello Sport: “Pedro è sembrato appannato ultimamente. Giocherà domani?”

“Lui è sempre un giocatore molto importante. Vedremo domani, può essere una soluzione”.

Il Tempo: “Si aspetta di più da Dzeko?”

“Sta giocando molto bene, sta facendo un gran lavoro per la squadra. Per me questo è quello che conta”.

Rete Sport: “Giocherà Mirante o Pau Lopez?”

“Ho già scelto, ma lo comunicherò domani”.

Tele Radio Stereo: “La squadra è più quadrata e solida. Qual è il miglioramento di cui è più soddisfatto?”

“Abbiamo un anno e mezzo di lavoro alle spalle insieme, sono arrivati giocatori che hanno trasformato la squadra. Penso sia normale”.

Centro Suono Sport: “La Roma giocherà uomo contro uomo come fa l’Atalanta?”

“Non vogliamo cambiare la nostra identità, sappiamo che è una partita diversa, cambierà solo la strategia”.

Roma TV: “Quanto è importante la gara con l’Atalanta?”

“È sempre una squadra difficile da affrontare, per noi cambiano solo le caratteristiche della partita ma la nostra ambizione è la stessa, vincere la partita”.

Roma Radio: “L’Atalanta si è normalizzata o la Roma è migliorata?”

“Loro restano forti, ma anche noi possiamo rispondere bene fisicamente”.

