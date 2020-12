Sky Sport: problema alla caviglia per Pellegrini, in dubbio per Atalanta-Roma

AS ROMA NEWS – Problema alla caviglia per Lorenzo Pellegrini durante la rifinitura, la sua presenza in campo domani diventa in forte dubbio. Lo rivela Sky Sport in questi minuti.

Le condizioni del centrocampista verranno valutate nelle prossime ore: possibile che Fonseca decida di non rischiarlo, tenendolo in panchina e schierando Villar o Cristante a centrocampo, con Pedro sulla trequarti.

Nonostante le alternative non manchino, specialmente a centrocampo, l’assenza di Pellegrini rappresenterebbe un problema per Fonseca che dovrebbe rinunciare a uno dei suoi calciatori più in forma del momento.

Fonte: Sky Sport