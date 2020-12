Ryan Friedkin tratta in prima persona: quasi fatta per Reynolds alla Roma

AS ROMA CALCIOMERCATO – Ryan Friedkin spinge: vuole portare Bryan Reynolds alla Roma. Il vicepresidente in persona, rivela l’edizione de Il Tempo (F. Biafora), sta conducendo la trattativa di mercato per portare il calciatore 19enne a Trigoria.

L’affare è davvero vicino alla conclusione: il giornale infatti parla di operazione “quasi finalizzata” dal figlio del proprietario del club. Dopo numerose mail e videoconferenze (tra cui una fondamentale a fine novembre) è stato trovato un principio d’accordo con Dallas grazie ad un’offerta da 7,5 milioni.

Ora la società capitolina è impegnata nell’ultima fase dell’affare, già ben impostato: sono in corso i colloqui con il terzino destro del 2001 e suo padre per arrivare alla fumata bianca lato giocatore, descritto come più che entusiasta di un trasferimento in Italia.

A portare avanti le contrattazioni sono stati in particolare il vicepresidente romanista, Fienga e alcuni emissari del gruppo Friedkin stesso, con Dan Friedkin che può inoltre vantare un’amicizia personale con Hunt, proprietario della franchigia di MLS, il cui stadio è sponsorizzato dalla Toyota. Una partnership facilitata nel 2013 proprio dai proprietari giallorossi. Sul calciatore ci sono tante altre squadre, ma la Roma insiste: nella notte sono andati in scena altri contatti per chiudere con Reynolds.

Fonte: Il Tempo