Fonseca-Friedkin, i retroscena del faccia a faccia: ecco cosa si sono detti

AS ROMA NEWS – Un colloquio durato poco meno di un’ora nel quale si è deciso di andare avanti insieme. Almeno fino a giovedì sera. Il faccia a faccia tra i Friedkin e Fonseca avvenuto ieri a Trigoria è stato ricostruito oggi dai principali quotidiani in edicola, che svelano anche i dettagli del colloquio.

Paulo si è presentato al Fulvio Bernardini col suo procuratore e prima di entrare è stato sorpreso a fumare nervosamente. Al colloquio però ha partecipato lui da solo, insieme ai proprietari americani e al general manager Tiago Pinto. I Friedkin, specialmente Ryan, hanno più volte domandato all’allenatore portoghese se se la sentisse di proseguire fino al termine del campionato, ottenendo un convinto “sì” come risposta.

Padre e figlio hanno chiesto spiegazioni sulla posizioni in classifica, sul record di infortunati e ricadute, sulle dichiarazioni fatte a Sky Sport sulla forza della squadra, sulle scelte di formazione (perché Santon a Genova e non Reynolds per fargli fare esperienza?) e sui dettagli che fanno la differenza (perché ha tirato il rigore Dzeko che ha una pessima statistica dal dischetto?).

I Friedkin probabilmente si aspettavano le dimissioni di Fonseca, che però non sono arrivate. Tiago Pinto ha difeso il connazionale perché mancano solo cinque partite alla fine del calvario e non ci sono alternative immediate e credibili. I Friedkin hanno quindi deciso di proseguire con il portoghese fino a fine stagione, chiedendo massimo impegno anche per difendere il settimo posto: per loro partecipare alla Conference League è meglio che niente, anche per ragioni di sponsor, bonus e bilanci.

