Roma, Sarri chiede rinforzi per dire sì. E per la panchina spunta Gasperini

AS ROMA CALCIOMERCATO – Maurizio Sarri e la Roma, un flirt che va avanti da tempo ma che vive di continui alti e bassi, almeno per quanto riguarda le voci di mercato. Un giorno sembra a un passo dai giallorossi, quello dopo viene dato lontano dalla Capitale.

Anche oggi i quotidiani in edicola si dividono. La Gazzetta dello Sport titola: “Sarri-Roma, ci siamo. La rosa gli piace, bastano 3-4 colpi“. Ma è proprio questo l’aspetto dirimente, la variante che non mette d’accordo tutti i giornali. Gli acquisti.

Per il Corriere della Sera, ad esempio, l’allenatore toscano avrebbe dei dubbi sui giallorossi. Sarri chiede garanzie tecniche ai Friedkin, e cioè di rivoluzionare la rosa con i giocatori giusti, quelli che servono a lui. La Roma potrà accontentarlo? Il punto è tutto lì. E sarà chiarito nei prossimi giorni, quando ci sarà l’atteso incontro tra Ramadani e Tiago Pinto.

Intanto però Il Messaggero spara la bomba: oltre a Juric e De Zerbi, le alternative che si continuano a fare sui giornali sportivi nel caso in cui Sarri non accettasse le avance giallorosse, occhio alla sorpresa Gasperini. La Roma lo aveva cercato già prima dell’arrivo di Fonseca, incassando il suo no. Ma ora le cose potrebbero essere cambiate.

