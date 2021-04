FONSECA: “La semifinale è un grande orgoglio per la Roma. Non so se l’anno prossimo sarò qui, ma il futuro non mi preoccupa”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca commenta la prestazione della sua squadra al termine di Roma-Ajax, gara di ritorno dei quarti di finale dell’Europa League. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Partita quasi perfetta?

Sì, abbiamo fatto una buona partita soprattutto dal punto di vista difensivo, penso che abbiamo avuto più problemi ad Amsterdam. Oggi abbiamo controllato meglio la loro grande qualità.

Orgoglio di rappresentare il calcio italiano in Europa?

Sì, c’è soddisfazione anche per me che non sono mai arrivato in semifinale. Ma è un grande motivo di orgoglio della Roma che rappresenta l’Italia in Europa.

Più contento della qualificazione o della capacità di soffrire?

Sono soddisfatto per entrambe le cose, ma come ho detto l’Ajax è una grandissima squadra. Come ho detto però penso che abbiamo sofferto più all’andata. Loro hanno molta qualità offensiva ed è difficile affrontare squadre così. Abbiamo fatto una partita concreta gestendola bene.

Questa semifinale cosa cambia nel rapporto tra lei e la Roma?

Niente, non cambia niente.

L’anno prossimo vuole essere l’allenatore della Roma? Lo sarà?

Non lo so. So che per la prossima partita sarò l’allenatore. Il futuro non è importante, non sono minimamente preoccupato per il mio.

Sente vicina la proprietà?

Come sempre, come li ho sempre sentiti. Il presidente è sempre vicino alla squadra sin dal primo giorno in cui è arrivato.

Il gol di Dzeko?

Abbiamo iniziato a giocare all’indietro, Cristante ha qualità con palla al piede e ha costruito bene, siamo usciti bene e Calafiori ha fatto un bell’assist e siamo stati felici di fare gol. La qualità di Cristante è uscita in una situazione di pressione.

Dzeko le sembra più motivato?

Sì, sta giocando bene e lavorando per la squadra.

PAULO FONSECA A ROMA TV

La qualificazione?

Sono ovviamente soddisfatto della qualificazione. L’Ajax è una grandissima squadra, soprattutto davanti, è stata difficile. Abbiamo sofferto più ad Amsterdam, difensivamente abbiamo controllato bene e abbiamo meritato di passare il turno. Mi dispiace solo che non ci sono stati i tifosi, questa qualificazione è per loro, soprattutto per quelli che ci hanno sostenuto fuori Trigoria. Loro meritano questo momento, siamo contenti di avergli portato allegria.

Come ti senti?

Molto soddisfatto. È la mia prima semifinale, ma sapete che io sono sempre equilibrato. Ora a casa festeggio con mia moglie, ma poi penso alla partita col Torino. Dobbiamo mantenere l’equilibrio anche in queste soddisfazioni.

Troppe critiche?

Le critiche fanno parte del lavoro, sono sempre pronto a riceverle. Io devo sempre rimanere concentrato su ciò che può fare la squadra e rimanere equilibrato per non lasciare che le critiche influenzino il nostro lavoro.

Non avete fatto giocare l’Ajax come voleva.

Si, loro giocano molto tra le linee ed era importante essere corti. Abbiamo quasi sempre fatto bene, sul gol potevamo fare meglio, ma non abbiamo lasciato fare all’Ajax ciò che voleva. La squadra è stata compatta in difesa, il match è stato difficile sia per noi che per l’Ajax.