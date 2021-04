Solskjaer: “La Roma? La conosco poco, ma sappiamo tutti chi sono Dzeko, Smalling e Mkhitaryan. Sarà una sfida equilibrata”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, commenta così l’accoppiamento contro la Roma nella semifinale di Europa League dopo che i giallorossi hanno eliminato l’Ajax:

“Non ho visto molto della Roma. Sapevo che hanno giocato due belle partite contro l’Ajax. Difendono bene, come fanno sempre le squadre italiane. Conosciamo tutti Edin Dzeko, quindi ogni pallone che entra in area è pericoloso. Conosciamo bene Smalling e Mkhitaryan, sarà una sfida all’altezza della semifinale”, ha detto Solskjaer a BT Sport.

“Non vediamo l’ora. Siamo in semifinale. Sarà una sfida equilibrata perché la Roma è un club con molta storia. Abbiamo già fatto bene contro squadre italiane in passato. Ci stiamo addentrando nella speranza di arrivare in finale. Se riusciamo a concludere la stagione con un trofeo, sarebbe fantastico”.

Fonte: BT Sport