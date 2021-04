TEN HAG: “Ad andare in semifinale non è stata la squadra migliore. Il nostro secondo gol annullato per motivi incomprensibili”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, commenta a fine partita la prova dei suoi ragazzi nel match di Europa League che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei lancieri ai microfoni di ESPN:

“Se non chiudi la partita non potrai mai andrai avanti. Lo sai a questo livello. Il nostro secondo gol è stato annullato per ragioni incomprensibili. L’arbitro era vicino e ha lasciato che il gioco continuasse. Se ha valutato la situazione è semplicemente una rete regolare. E nel primo tempo non ha guardato quando Tadic è andato a terra in area di rigore”

“In generale abbiamo creato abbastanza opportunità. Il miglior club non è andato in semifinale. Sono orgoglioso della mia squadra di come abbiamo giocato due volte contro l’AS Roma. Ma se non si creano le occasioni, non si vince la partita. E abbiamo fatto troppi errori individuali. Soprattutto la scorsa settimana nella gara di andata”.