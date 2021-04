ROMA-AJAX 1-1, Gazzetta: “Il sogno continua”, Leggo: “Giallorossi in Paradiso”, La Repubblica: “Una notte storica”

AS ROMA NEWS – La Roma fa la storia e col pareggio per 1 a 1 di ieri sera elimina l’Ajax e vola in semifinale di Europa League, dove l’attenderà la corazzata Manchester United. Ma i giallorossi per compiere questa impresa hanno dovuto soffrire contro i lancieri, passati in vantaggio nella ripresa con Brobbey. La squadra ha saputo rialzare la testa e trovare il pari con Dzeko, controllando poi la gara senza troppi affanni.

“Paradiso d’Europa” è invece il titolo di Leggo (F. Balzani) che parla di una Roma che “fa godere un nazione intera”. La squadra di Fonseca imbocca il red carpet per le semifinali d’Europa League fissando negli occhi quel maledetto United col quale ha più di un conto in sospeso.

“Roma, il sogno continua“, titola la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). “Ci sarà tempo per chiedere di meglio al gioco, per pensare al Manchester United e alla voglia di rivincita per quel 7-1 del 2007. L’Olimpico, stavolta, è solo emozionante culla della squadra del risorto Fonseca“.

“Grazie Roma”, è il titolo del Corriere della Sera (L. Valdiserri), “Nella sofferenza, a volte arrancando e lasciando all’Ajax l’impressione di aver meritato di più. Difendendosi senza vergognarsi di farlo. Compattandosi nella serata del miglior Dzeko dell’anno e dell’azione decisiva di Calafiori, 15 anni il primo e 18 il secondo. E forse è proprio questo il simbolo: il più vecchio e il più giovane che portano avanti la squadra tutta. (…) La Roma deve essere fiera di aver fatto il suo dovere“.

“E’ la notte di Dzeko“, scrive La Repubblica (M. Pinci). “Sembra quasi la chiusura di un cerchio. O un incantesimo, come quelli delle favole. Edin Dzeko, l’antagonista storico di Paulo Fonseca, diventa l’eroe della notte che consegna alla Roma la seconda semifinale europea negli ultimi tre anni. Una notte storica, perché era dal 1991 che la Roma non passava i quarti della seconda competizione Uefa”.

“Fate largo alla Roma”, scrive invece Il Messaggero (U. Trani). “Decide Dzeko e la lite con Fonseca di 3 mesi fa è cancellata. La Roma, caricata dai tifosi all’esterno, si comporta come si deve. Non è in controllo e lascia la palla. Si limita ad alzare il muro e a usare il contropiede. La strategia di Fonseca paga, i pericoli sono ridotti al minimo”.

Giallorossi.net – F. Turacciolo