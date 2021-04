Roma, Bruno Peres saluta e va al Trabzonspor

AS ROMA CALCIOMERCATO – Un mese e mezzo prima dei saluti. Stavolta definitivi, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini). Bruno Peres lascerà la Roma a fine stagione: destinazione Turchia, dove lo aspetta il Trabzonspor con un triennale. C’è chi dice lo abbia già firmato e, d’altronde, nessuno può impedirglielo.

Il terzino brasiliano sta per svincolarsi a parametro zero e da febbraio è autorizzato a mettere l’”autografo” su un nuovo contratto con qualsiasi club. Il suo agente Bernardo Silva si muove da tempo e a inizio anno, dopo un incontro con Tiago Pinto il 22 gennaio, ha capito che non c’erano i presupposti per proseguire l’avventura in giallorosso.

La Roma avrebbe anche valutato l’ipotesi di un rinnovo, ma non può impegnarsi a farlo fino a quando non avrà scelto l’allenatore del prossimo anno e, di conseguenza, il modulo con con cui giocherà la squadra.

Su Bruno Peres si erano mosse anche il Betis Siviglia e il Valladolid, ma alla fine il club di Trebisonda lo ha convito con un contratto piuttosto ricco, considerando il periodo di crisi economica generale e l’età (31 anni) dell’esterno sudamericano: al Trabzonspor guadagnerà circa 1.8 milioni netti, una cifra non lontana da quanto gli garantisce la Roma.

Fonte: Il Tempo