Fonseca: “I tifosi della Roma? Ho vissuto tante cose nel calcio, ma niente è uguale a questa”

AS ROMA NEWS – Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni a Empower Sports, soffermandosi sul derby e sul supporto straordinario dei tifosi prima e durante il match contro la Lazio. Ecco le sue parole:

I tifosi all’allenamento pre derby?

“La Roma è un club con tifosi unici, avere avuto i nostri tifosi vicino nell’allenamento della viglia è stato un momento molto forte e molto emozionante. Posso dire che ho vissuto tante cose nel calcio, ma niente è uguale a questa. Avere questo tipo di supporto prima di una partita è un qualcosa che non ho mai vissuto e ricorderò per sempre”.

Il tifo allo stadio?

“La passione che i tifosi hanno per la Roma è qualcosa di unico. Il tifo allo stadio, l’atmosfera che si è creata il giorno del derby è stata qualcosa di fantastico e che ci ha dato una grande spinta”.

Il derby?

“Peccato non aver vinto, siamo stati coraggiosi e abbiamo creato tanto contro una squadra forte come la Lazio. Meritavamo di vincere, non è stato così ma sono molto orgoglioso dei miei calciatori”.

