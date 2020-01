CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato minuto per minuto di questo giovedì 30 gennaio 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 16:30 – La Roma ha provato a prendere Boga (23) in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro ma il Sassuolo ha rifiutato. (France Football)

Ore 16:20 – Ufficiale il trasferimento di Mirko Antonucci (21) al Vitoria Setubal con la formula del prestito. “Darò tutto per questo fantastico club“, le sue prime parole.

Ore 16:00 – Il ds Petrachi dichiara che il mercato della Roma non è ancora chiuso: “Se ci saranno occasioni…” VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 14:40 – L’obbligo di riscatto di Carles Perez (21) scatterà alla sua prima presenza in giallorosso o al primo punto conquistato dalla Roma. (Sport.es)

Ore 12:50 – Ufficiale il prestito di Celar (20) alla Cremonese. L’attaccante di proprietà della Roma era rientrato dal prestito al Cittadella.

Ore 12:30 – La Fiorentina sembra aver scaricato Juan Jesus (28), virando su altri obiettivi. Adesso la Roma potrebbe essere costretta a cedere in prestito Cetin (23), che piace a Verona e Lecce. (Filippo Biafora su Twitter)

Ore 12:10 – Ufficiale l’acquisto di Carles Perez (21), questo il comunicato apparso sul sito dell’AS Roma con cifre e modalità dell’affare... VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:55 – Ufficiale l’acquisto di Gonzalo Villar (21), lo annuncia un comunicato dell’AS Roma… VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:30 – Juan Jesus (28) dovrebbe lasciare Trigoria in queste ultime ore di mercato, conteso da Fiorentina e Milan. (Il Messaggero – Gazzetta dello Sport)

Ore 10:00 – Sono attesi in mattinata i comunicati ufficiali degli acquisti di Gonzalo Villar (21) e Carles Perez (21). (Il Tempo)

Ore 9:00 – Fonseca ha chiesto Mertens (32), Petrachi al lavoro per portarlo a giugno alla Roma ma manca il sì del giocatore che non vorrebbe passare per traditore agli occhi dei tifosi napoletani. (Il Messaggero)

Seguono aggiornamenti…