Roma, il mercato può ancora riservare qualche sorpresa. Petrachi conferma: “Se ci saranno occasioni le valuteremo” (VIDEO!)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il mercato di gennaio della Roma potrebbe non essere concluso con l’ufficialità di Carles Perez e riservare ancora delle sorprese.

Lo conferma Gianluca Petrachi, che intercettato all’interno dello Sheraton di Milano, ha dichiarato: “Se siamo soddisfatti del nostro mercato? Non è ancora chiuso. Fino alla fine vedremo cosa può succedere. Se dovesse uscire qualche occasione la valuteremo“.

La Roma potrebbe cercare un’opportunità in attacco, ma non è escluso anche un rinforzo per la corsia destra dopo l’addio di Florenzi: “Non parlo delle opzioni”, ha però concluso il ds giallorosso.

Redazione Giallorossi.net