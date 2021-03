Fonseca il “duro”: dopo Dzeko, ne fa le spese Pedro

AS ROMA NEWS – Attento all’abbigliamento, ben pettinato e modi gentile. Ma il suo aspetto non deve ingannare: Paulo Fonseca è un allenatore di carattere. Un “duro”, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (L. Valdiserri).

“La legge di Fonseca vale anche per Pedro”, titola oggi il quotidiano. Soprattutto in questa seconda stagione sulla panchina della Roma, infatti, l’allenatore portoghese ha dimostrato di avere un carattere forte. Ne sa qualcosa Dzeko: dopo l’ammutinamento al termine della partita di Coppa Italia contro lo Spezia (quella delle sei sostituzioni, persa sia in campo che a tavolino) il bosniaco ha conosciuto anche la tribuna e ha perso fascia da capitano e maglia da titolare.

E a farne le spese è stato anche lo spagnolo Pedro, già poco soddisfatto del suo minutaggio: giovedì sera è stato sostituito perché, secondo Fonseca, “non ha capito quello che volevo“. Cioè non faceva la fase difensiva. La cosa non è piaciuta all’allenatore, che non c’ha pensato un attimo a richiamarlo in panchina.

Fonte: Corriere della Sera