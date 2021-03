Serie A, accordo Juventus-Napoli: spostato il recupero, si giocherà il 7 aprile. E la Roma…

ALTRE NOTIZIE – Nuovo rinvio per Juventus-Napoli. Il recupero della partita non giocata a ottobre per lo stop imposto agli azzurri dall’Asl era stato fissato ufficialmente per mercoledì 17 marzo in virtù dell’eliminazione della squadra di Gattuso dall’Europa League.

Con un comunicato sul sito della Lega Serie A, però, è stato notificato l’ennesimo spostamento del match. Il presidente Paolo Dal Pino, su richiesta delle due società, ha disposto che la gara si giochi mercoledì 7 aprile alle 18.45 e non il 17 marzo, come era stato fissato alcune settimane fa.

Una data, questa ultima, “non gradita” al presidente Aurelio De Laurentiis. Ma, alla fine, un accordo tra le società – anche dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions – ha permesso di fissare una nuova data senza ulteriori “tensioni”.

Il Napoli è soddisfatto e potrà prepararsi al meglio per la sfida contro la Roma, prevista il 21 marzo prossimo. I giallorossi invece arriveranno più stanchi allo scontro Champions contro i partenopei, dato che saranno impegnati pochi giorni prima nella trasferta di Donetsk.