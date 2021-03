“Rinviate Roma-Napoli”, parte la protesta social dei romanisti contro la Lega Calcio

AS ROMA NEWS – La decisione arrivata nella serata di ieri da parte della Lega Calcio di rinviare nuovamente Juventus-Napoli, originariamente prevista per il 17 marzo, al 7 aprile ha scatenato la reazione veemente dei romanisti.

La richiesta di De Laurentiis di spostare la partita contro i bianconeri, originariamente in programma a pochi giorni dalla sfida contro la Roma di domenica 21 marzo, è stata avallata dalla Juventus ed è stata accolta dai vertici della Serie A.

Ma ovviamente la cosa non è piaciuta affatto ai tifosi giallorossi: la Roma, che giocherà invece giovedì a Donetsk il ritorno di Europa League, affronterà un Napoli riposato in quello che si preannuncia come un decisivo scontro Champions.

I romanisti sono in fermento: #RinviateRomaNapoli è l’appello-provocazione lanciato sui social che in pochissimi minuti è diventato di tendenza su Twitter.

